Boca volvió a festejar a nivel internacional. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena venció 2-0 a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana 2026 y se consagró campeón en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

Santiago Ascacíbar abrió el marcador a los 16 minutos del primer tiempo, mientras que Miguel Merentiel amplió la diferencia apenas comenzado el complemento. Con una actuación sólida, el Xeneize sostuvo la ventaja y terminó celebrando una conquista que le permitió cortar una sequía internacional de 18 años.

La consagración también significó el tercer título de Boca en la historia de la Copa Sudamericana, luego de los obtenidos en 2004 y 2005.

Ascacíbar y Merentiel marcaron los goles de Boca

El conjunto argentino comenzó el encuentro con intensidad y tuvo una primera oportunidad clara en los minutos iniciales, cuando Merentiel estrelló un remate en el travesaño.

A los 11 minutos, Ascacíbar había conseguido marcar, pero el tanto fue anulado por posición adelantada. Cinco minutos después, el mediocampista tuvo una nueva oportunidad y esta vez no falló: aprovechó una pelota dentro del área y puso el 1-0.

Boca se fue al descanso con la ventaja y, apenas iniciado el segundo tiempo, volvió a golpear. A los 47 minutos, una jugada encabezada por Sebastián Villa terminó con un centro que Merentiel conectó para establecer el 2-0.

Atlético Mineiro intentó reaccionar y buscó descontar, pero se encontró con una defensa firme y las intervenciones del arquero Álvaro Montero. Boca también tuvo oportunidades para ampliar la diferencia, aunque no necesitó otro gol para asegurar el título.

Boca terminó con una sequía de 18 años

La victoria en Barranquilla tuvo un significado especial para el Xeneize: volvió a levantar un trofeo internacional después de 18 años. Su última consagración continental había sido en la Recopa Sudamericana de 2008.

El título también representa un nuevo capítulo en la historia internacional del club, que ya había ganado la Copa Sudamericana en 2004 y 2005.

Con Leandro Paredes como capitán y referente del equipo, Boca consiguió una conquista que le permite recuperar protagonismo en el plano continental y cerrar la temporada con una celebración importante.

Qué consiguió Boca con el título

Además del trofeo, la consagración le aseguró al equipo argentino un lugar en la Recopa Sudamericana 2027, donde enfrentará al ganador de la Copa Libertadores.

También obtuvo la clasificación a la Copa Libertadores 2027, por lo que volverá a disputar el principal torneo de clubes del continente.

En Barranquilla, Boca encontró el resultado que buscaba y volvió a sumar una estrella internacional a su historia. La victoria ante Atlético Mineiro quedará como el cierre de una campaña que terminó con el Xeneize nuevamente en lo más alto de Sudamérica.