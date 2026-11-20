Boca tendrá este sábado una oportunidad histórica en la Copa Sudamericana.

El equipo xeneize enfrentará a Atlético Mineiro en la final que se disputará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla y buscará convertirse en el máximo ganador del certamen.

Boca conquistó la Sudamericana en 2004 y 2005, cuando se convirtió en el primer equipo en ganar dos ediciones consecutivas del torneo.

Desde entonces, otros clubes alcanzaron esa marca y dejaron la tabla histórica con varios bicampeones.

Independiente ganó las ediciones de 2010 y 2017, mientras que Athletico Paranaense se consagró en 2018 y 2021.

También llegaron a dos títulos Independiente del Valle, campeón en 2019 y 2022, y Liga de Quito, que levantó el trofeo en 2009 y 2023.

El último en sumarse al grupo fue Lanús, que ganó por primera vez en 2013 y volvió a consagrarse en 2025. La Conmebol reconoce al conjunto granate como campeón de esa edición.

Boca busca quedar solo en la cima

Una victoria ante Atlético Mineiro le permitiría a Boca alcanzar tres títulos y superar definitivamente al resto de los bicampeones.

Además, la consagración pondría fin a una larga espera internacional para el club, que no levanta un trofeo continental desde la Recopa Sudamericana de 2008.

El antecedente más destacado de Boca en la Sudamericana desde sus títulos fue la semifinal de 2014, cuando quedó eliminado ante River.

La final del sábado tendrá así un valor doble: la posibilidad de volver a celebrar en el plano internacional y, al mismo tiempo, quedar en soledad como el club más ganador de la historia de la Copa Sudamericana.

Los máximos campeones hasta hoy son Boca, Independiente, Athletico Paranaense, Independiente del Valle, Liga de Quito y Lanús, todos con dos títulos.

En Barranquilla, Boca tendrá la oportunidad de romper ese empate y escribir una nueva página en la historia del torneo.