Franco Colapinto tuvo una destacada actuación en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, donde finalizó sexto y sumó ocho puntos para Alpine, después de seis carreras consecutivas sin ingresar en la zona de puntuación.

El argentino cruzó la meta en el séptimo puesto, pero ascendió una posición tras la penalización de diez segundos que recibió Charles Leclerc por un incidente con su compañero de Ferrari, Lewis Hamilton.

De esta manera, Colapinto igualó su mejor resultado de la temporada, conseguido anteriormente en Canadá.

“Es lindo haber peleado con los equipos de adelante”, expresó el piloto de Pilar, quien valoró especialmente la posibilidad de competir con Ferrari y otras escuderías de punta.

Una carrera complicada que terminó con una sonrisa

Colapinto reconoció que tuvo dificultades durante las primeras vueltas debido a la falta de adherencia de los neumáticos blandos, situación que lo hizo perder posiciones.

Sin embargo, logró recuperar competitividad durante el desarrollo de la prueba y mantenerse en la pelea por los puntos.

El argentino también destacó el resultado de su compañero Pierre Gasly, quien terminó quinto. Entre ambos pilotos consiguieron 18 puntos para Alpine, una cosecha importante para el equipo francés.

“Me voy contento con el resultado, buenos puntos para el equipo”, resumió Colapinto tras la competencia.

Lo que viene para Colapinto

La Fórmula 1 continuará el próximo fin de semana con el Gran Premio de Qatar, previsto del 27 al 29 de noviembre.

La temporada 2026 finalizará del 4 al 6 de diciembre en Abu Dhabi, donde el argentino buscará cerrar el campeonato con otra actuación positiva.

Además de su resultado deportivo, Colapinto tuvo otro motivo para festejar: como reconocido hincha de Boca Juniors, celebró la consagración del Xeneize en la Copa Sudamericana tras vencer 2-0 a Atlético Mineiro.