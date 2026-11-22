La derrota de Atlético Mineiro frente a Boca Juniors en la final de la Copa Sudamericana provocó fuertes críticas en Brasil. Los principales medios deportivos del país vecino cuestionaron la actuación del equipo de Belo Horizonte y resaltaron el dominio del conjunto argentino en Barranquilla.

Uno de los análisis más contundentes fue el del portal O Gol, que sostuvo que Atlético Mineiro no estuvo a la altura de Boca. El medio consideró que el Xeneize fue ampliamente superior y estuvo más cerca de ampliar la diferencia que su rival de conseguir el descuento.

Por su parte, Folha de São Paulo puso el foco en las frustraciones recientes del equipo brasileño, que perdió las finales de la Copa Libertadores 2024, la Sudamericana 2025 y la edición 2026. Además, recordó que acumula ocho partidos consecutivos sin victorias.

Las críticas al entrenador Eduardo Domínguez

El medio Lance! cuestionó las dificultades de Atlético Mineiro para encontrar respuestas futbolísticas y señaló que los cambios realizados por Eduardo Domínguez no consiguieron modificar el desarrollo del encuentro.

En tanto, O Globo destacó las finales perdidas por el conjunto brasileño durante los últimos años y contrastó su mal momento deportivo con la recuperación que mostró Boca en las semanas previas a la definición.

UOL, por su parte, eligió destacar la consagración del Xeneize, que consiguió su segundo título en apenas 15 días y terminó con una sequía de 18 años sin conquistas internacionales.

Boca celebró y Mineiro sumó otra frustración

Con los goles de Santiago Ascacíbar y Miguel Merentiel, Boca se impuso 2-0 y conquistó su tercera Copa Sudamericana, después de las obtenidas en 2004 y 2005.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena se convirtió así en el máximo ganador de la competencia, mientras que Atlético Mineiro sufrió una nueva derrota en una definición continental.

La repercusión en Brasil reflejó el contraste entre ambos equipos: Boca celebró su regreso a los títulos internacionales y el conjunto de Eduardo Domínguez quedó nuevamente bajo cuestionamiento por su rendimiento en una final.