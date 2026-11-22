De acuerdo con el informe de la REM correspondiente al período comprendido entre las 7:00 del sábado 21 y las 7:00 del domingo 22 de noviembre, los mayores acumulados fueron:

Lluvia acumulada Villa Larca 57,2 mm Filo de Merlo 49,9 mm San Francisco del Monte de Oro 43,4 mm Villa de Merlo 40,4 mm Merlo Alto 37,4 mm La Punilla 34,7 mm La Botija 32,9 mm Quebrada de las Higueritas 31,1 mm Lafinur 30,7 mm Tilisarao 27,3 mm San Luis capital 19,5 mm Naschel 18 mm La Punta 12,9 mm

Alerta amarilla por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una advertencia amarilla para San Luis durante el lunes. Se prevén tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, con posibilidad de granizo, actividad eléctrica y ráfagas intensas.

En las áreas alcanzadas por la advertencia, las precipitaciones podrían acumular entre 20 y 40 milímetros adicionales, con valores superiores en sectores puntuales. Se trata de cantidades previstas, no de lluvia ya registrada.

Para el martes 24, la REM anticipa una jornada ventosa, con una mínima provincial promedio de 12°C y una máxima de 27°C, mientras que el miércoles las temperaturas podrían alcanzar los 29°C.