CLIMA
Cuánto llovió en San Luis durante el fin de semana
De acuerdo con el informe de la REM correspondiente al período comprendido entre las 7:00 del sábado 21 y las 7:00 del domingo 22 de noviembre, los mayores acumulados fueron:
Lluvia acumulada
Villa Larca
57,2 mm
Filo de Merlo
49,9 mm
San Francisco del Monte de Oro
43,4 mm
Villa de Merlo
40,4 mm
Merlo Alto
37,4 mm
La Punilla
34,7 mm
La Botija
32,9 mm
Quebrada de las Higueritas
31,1 mm
Lafinur
30,7 mm
Tilisarao
27,3 mm
San Luis capital
19,5 mm
Naschel
18 mm
La Punta
12,9 mm
Alerta amarilla por tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una advertencia amarilla para San Luis durante el lunes. Se prevén tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, con posibilidad de granizo, actividad eléctrica y ráfagas intensas.
En las áreas alcanzadas por la advertencia, las precipitaciones podrían acumular entre 20 y 40 milímetros adicionales, con valores superiores en sectores puntuales. Se trata de cantidades previstas, no de lluvia ya registrada.
Para el martes 24, la REM anticipa una jornada ventosa, con una mínima provincial promedio de 12°C y una máxima de 27°C, mientras que el miércoles las temperaturas podrían alcanzar los 29°C.