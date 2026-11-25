La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso retirar del mercado los medicamentos que contienen rosiglitazona, un principio activo utilizado para el tratamiento de la diabetes, debido a los riesgos cardiovasculares asociados con su uso.

La medida fue oficializada mediante la Disposición 7557/2026 y alcanza tanto a los productos que contienen rosiglitazona como único principio activo como a aquellos que la combinan con otras sustancias.

ANMAT suspendió su elaboración, importación, comercialización y uso, además de cancelar las inscripciones vigentes en el Registro de Especialidades Medicinales.

La decisión se tomó luego de una reevaluación de la relación entre los beneficios del medicamento y los posibles efectos adversos sobre el sistema cardiovascular.

Los riesgos que motivaron la medida

El Departamento de Farmacovigilancia y Gestión de Riesgo analizó antecedentes regulatorios internacionales que ya habían puesto bajo revisión a la rosiglitazona.

Entre los principales problemas asociados aparecen el infarto de miocardio y la insuficiencia cardíaca congestiva.

Según la documentación considerada por ANMAT, la base internacional VigiBase reúne más de 93 mil reportes vinculados con rosiglitazona, una proporción importante de ellos relacionados con trastornos cardíacos.

El organismo también tuvo en cuenta antecedentes de países que suspendieron o discontinuaron el medicamento.

En Argentina permanecía inscripto el producto GLIMIDE 8 MG, elaborado por Laboratorio Beta SA, en comprimidos recubiertos.

Los laboratorios titulares deberán retirar inmediatamente cualquier producto que contenga rosiglitazona y acreditar el cumplimiento de la medida ante el Instituto Nacional de Medicamentos.

La disposición comenzará a regir este jueves 26 de noviembre y ANMAT dejará además de aceptar nuevas solicitudes de inscripción para medicamentos con ese principio activo.

También prohibieron un spray frío

Mediante otra disposición, la 7556/2026, ANMAT prohibió el uso, comercialización y distribución de todos los lotes de un producto identificado como “SPRAY FRIO – GMP – Industria Argentina – cont. neto 440 ml”.

La investigación comenzó a partir de una denuncia por su comercialización en internet.

Durante una inspección en una firma de Rosario, provincia de Santa Fe, se encontraron unidades cuyos envases no informaban número de lote, fabricante o importador responsable ni registros sanitarios.

Además, el establecimiento contaba con habilitación municipal, pero no con las autorizaciones sanitarias correspondientes.

Con ambas medidas, ANMAT avanzó sobre productos que presentaban distintos tipos de irregularidades o riesgos, desde cuestionamientos sobre seguridad cardiovascular hasta la ausencia de información sanitaria básica para su comercialización.