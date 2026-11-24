El Gobierno nacional descartó modificar su programa económico pese a la creciente incertidumbre financiera y al aumento del riesgo país, que este martes 24 de noviembre se acercó a los 1.100 puntos básicos, su nivel más alto desde septiembre de 2025.

Durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, el vocero presidencial, Adrián Ravier, atribuyó la volatilidad de los mercados a factores internacionales, especialmente al conflicto bélico en Medio Oriente y al encarecimiento del petróleo.

El funcionario aseguró que la administración de Javier Milei mantendrá su estrategia de estabilización, basada en el equilibrio fiscal, la desregulación y las reformas estructurales.

El riesgo país subió y el dólar llegó a $1.615

Las declaraciones se produjeron en una jornada de presión sobre los activos argentinos.

El indicador elaborado por JP Morgan registró una suba del 6,86% respecto del cierre anterior, cuando se había ubicado en 1.035 puntos, mientras que el dólar oficial alcanzó los $1.615 en el Banco Nación.

Ravier sostuvo que el deterioro financiero responde principalmente a un escenario internacional adverso, caracterizado por mayores tasas de interés y menor crecimiento económico.

Sin embargo, reconoció que la vulnerabilidad histórica de Argentina amplifica el impacto de las crisis externas sobre los bonos y la moneda nacional.

El Gobierno ratificó el ajuste y las reformas

El vocero recordó que, al inicio de la gestión de Milei, el riesgo país superaba los 2.500 puntos y destacó que posteriormente había logrado ubicarse por debajo de las 500 unidades.

En ese contexto, defendió el programa oficial y anticipó que el Ejecutivo analiza nuevas medidas para reducir la burocracia, mejorar la logística y aumentar la eficiencia del gasto público.

La prioridad, según explicó, seguirá siendo sostener el superávit fiscal y consolidar la estabilidad monetaria, sin retroceder en las reformas implementadas.

La postura oficial se conoce en un escenario de desaceleración de la actividad económica y mayores dificultades de financiamiento, mientras los mercados siguen de cerca la evolución de las reservas y los compromisos de deuda de Argentina.