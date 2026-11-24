San Luis se prepara para recibir a una de las grandes figuras del automovilismo internacional. Kevin Benavides, bicampeón del Rally Dakar, confirmó que participará del Gran Premio Coronación del Rally Argentino, que se desarrollará del 11 al 13 de diciembre en los caminos de la provincia.

El piloto salteño incluyó la competencia puntana en su calendario deportivo de fin de año, como parte de su preparación para afrontar una nueva edición del Dakar, prevista para enero de 2027.

Benavides hizo historia al conquistar el Dakar en motos en 2021, con Honda, y repetir la hazaña en 2023, con KTM. Ahora atraviesa una nueva etapa de su carrera sobre cuatro ruedas, después de consagrarse campeón del South American Rally Race (SARR) durante 2026.

San Luis definirá cinco campeonatos nacionales

El Gran Premio Coronación será la novena y última fecha del calendario del Rally Argentino. La competencia pondrá en juego 92,5 puntos y definirá cinco títulos nacionales, por lo que se espera una importante convocatoria de pilotos y espectadores.

Además, el evento coincidirá con el cierre del Rally Provincial, lo que sumará atractivo a un fin de semana de intensa actividad automovilística.

Miguel Baldoni buscará consagrarse ante su público

Uno de los principales protagonistas será el puntano Miguel Baldoni, quien junto a su navegante Gustavo Franchello llegará con posibilidades de conquistar el campeonato de la categoría RC2.

Baldoni ocupa el segundo puesto con 399,5 puntos, a 36,5 del líder Federico Villagra, que acumula 436 unidades.

El representante de San Luis viene de ganar la fecha de Traslasierra por apenas ocho décimas de segundo, resultado que le permitió mantenerse en la pelea por el título.

La definición también tendrá protagonistas en las restantes categorías, con Rubén Montoro como líder de RC MR, Ignacio Villa en RC3, Juan Saraleguy en RC4 y Fernando Muller en RC5.

Con la presencia de Benavides, la lucha por los campeonatos y el protagonismo de Baldoni, San Luis será escenario de una de las fechas más importantes del automovilismo nacional para cerrar la temporada 2026.