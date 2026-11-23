Gimnasia y Esgrima La Plata consiguió una clasificación agónica a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. En un partido vibrante disputado en el estadio Juan Carmelo Zerillo, el Lobo derrotó 4-2 a Newell's en el tiempo suplementario, después de igualar 2-2 durante los 90 minutos reglamentarios.

Ignacio Fernández abrió el marcador para el conjunto platense, mientras que Ignacio Miramón volvió a poner en ventaja al local en el segundo tiempo. Sin embargo, Walter Mazzantti convirtió dos penales y llevó la definición al alargue.

En el tiempo suplementario, un gol en contra de Franco Escobar y otro de Matías Melluso sellaron la victoria de Gimnasia, que aprovechó además las expulsiones de dos futbolistas de Newell's.

Un partido con cuatro goles y mucha tensión

El encuentro comenzó con intensidad y ambos equipos buscaron imponer sus condiciones. Gimnasia encontró la ventaja a los 18 minutos del primer tiempo, cuando Ignacio Fernández aprovechó una jugada ofensiva y definió para establecer el 1-0.

Newell's salió decidido a buscar la igualdad en el complemento y la consiguió a los 55 minutos. Walter Mazzantti ejecutó un penal y puso el 1-1.

El Lobo volvió a ponerse arriba a los 73, gracias a una gran acción individual de Ignacio Miramón, que sacó un potente remate para vencer al arquero Josué Reinatti.

Pero la Lepra no se rindió. A los 80 minutos, Mazzantti volvió a convertir desde los doce pasos y estableció el 2-2 definitivo del tiempo reglamentario.

Dos expulsiones y definición en el alargue

La igualdad obligó a disputar el tiempo suplementario, donde Gimnasia encontró los espacios para quedarse con la clasificación.

A los 99 minutos, un gol en contra de Franco Escobar le devolvió la ventaja al conjunto local. La situación se complicó todavía más para Newell's cuando Jerónimo Russo fue expulsado por doble amonestación.

Más tarde, Martín Ortega también vio la tarjeta roja y dejó a la visita con nueve jugadores. Con esa diferencia numérica, Gimnasia aprovechó los espacios y Matías Melluso marcó el cuarto tanto para sellar el 4-2 definitivo.

Gimnasia espera por Boca o Independiente Rivadavia

Con este resultado, el equipo dirigido por Ariel Pereyra se metió entre los ocho mejores del Torneo Clausura y ahora espera por el ganador del cruce entre Boca e Independiente Rivadavia.

Ese encuentro se disputará el miércoles 25 de noviembre en La Bombonera. El vencedor enfrentará a Gimnasia en los cuartos de final, en una instancia que continuará con el formato de eliminación directa.