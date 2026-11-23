La eliminación de Argentinos Juniors del Torneo Clausura dejó al descubierto una fuerte crisis interna. Después de perder 2-1 ante Independiente en los octavos de final, varios futbolistas del plantel expresaron su malestar con la dirigencia por las deudas salariales y las promesas de pago que, según denunciaron, no se cumplieron.

Uno de los testimonios más contundentes fue el del defensor Francisco Álvarez, quien describió las dificultades económicas que atraviesan algunos integrantes del equipo y los trabajadores de la institución.

"Hay chicos que no pueden pagar el alquiler, el ambiente dentro del vestuario es incómodo; un día te dicen que va a llegar la plata y no aparece, y te mienten", expresó el futbolista.

Francisco Álvarez reveló que los jugadores hicieron colectas

El defensor también contó que los propios integrantes del plantel tuvieron que reunir dinero para colaborar con los empleados del club y los futbolistas más jóvenes.

"Tenemos un resto, hemos juntado de nuestro bolsillo para darle al staff. Hace poquito le dimos a los más chicos", reveló.

Álvarez manifestó su indignación por la falta de respuestas de los dirigentes y cuestionó que no se acerquen a explicar la situación ni a ofrecer disculpas por los incumplimientos.

"Minimizan todo y eso da bronca. Ni siquiera vienen a decirnos a nosotros: 'Che, perdón'. Lo que dicen no se cumple", agregó.

El jugador también explicó que la situación económica genera un desgaste adicional para el grupo, que debe afrontar las exigencias deportivas mientras convive con la incertidumbre por el cobro de sus salarios.

Otros futbolistas también apuntaron contra la dirigencia

Las declaraciones de Álvarez no fueron las únicas. Hernán López Muñoz publicó un mensaje en sus redes sociales en el que destacó el esfuerzo del plantel durante la temporada y cuestionó las condiciones en las que debieron competir.

"Este plantel se bancó todas en contra, que no lo ayudaron nunca y que siempre pusimos al grupo por delante de todo", escribió el delantero.

Además, hizo referencia a las dificultades económicas y a los compromisos incumplidos: "Pudimos llegar a estar peleando hasta el último momento con poco y nada, con muchas falencias, con deudas y con promesas incumplidas".

Por su parte, el lateral Sebastián Prieto también respaldó a sus compañeros y sostuvo que el grupo siguió cumpliendo con sus obligaciones pese a no recibir siempre lo que correspondía.

La crisis económica de Argentinos Juniors

El conflicto salarial se suma a otros problemas financieros que atraviesa la institución de La Paternal. En las últimas semanas, Argentinos Juniors recibió una inhibición de la FIFA que le impedía incorporar futbolistas durante los próximos tres mercados de pases, a raíz de una deuda vinculada con una transferencia.

Además, el club mantiene un conflicto económico con Gimnasia y Esgrima La Plata por la operación de Alan Lescano, quien luego fue transferido al Vasco da Gama de Brasil.

La situación también generó cuestionamientos hacia la conducción encabezada por Cristian Malaspina. En una reunión con socios, el presidente reconoció atrasos salariales de dos meses, correspondientes a septiembre y octubre, y aseguró que serían regularizados.

De esta manera, las declaraciones de los futbolistas profundizaron un escenario de tensión institucional que ya no se limita a los resultados deportivos. La eliminación del Clausura fue el detonante de un reclamo que expuso las dificultades económicas que atraviesan distintos sectores de Argentinos Juniors.