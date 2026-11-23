El Gobierno de San Luis continúa con el operativo de inscripción de comercios a la aplicación Sanluiseña, una herramienta destinada a impulsar las ventas en negocios de cercanía y promover la circulación de recursos dentro de la provincia.

Este martes 24 de noviembre, los tráileres informativos recorrerán cinco localidades para brindar asesoramiento, verificar documentación y completar el proceso de adhesión de los comerciantes interesados.

Dónde estarán los tráileres y cuáles serán los horarios

San Luis capital: CAV Tercera Rotonda, sobre Ruta Provincial N°3, y Zona de Actividad Comercial (ZAC), en Ruta 3, kilómetro 1. De 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00.

Villa Mercedes: barrio La Ribera, frente al supermercado. De 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00.

Buena Esperanza: plaza central. De 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00.

Beazley: plaza central. De 9:00 a 13:00.

Zanjitas: plaza central. De 16:00 a 20:00. También podrán acercarse comerciantes de Cazador y Alto Pelado.

Cómo funciona Sanluiseña

La aplicación permitirá que los beneficiarios del programa Mi Primer Emprendimiento utilicen la beca de $250.000 para adquirir productos y servicios en los establecimientos adheridos.

El objetivo es que esos fondos se destinen al consumo dentro de San Luis, generando nuevas oportunidades de venta para pequeños y medianos comerciantes, proveedores y distribuidores.

Desde el Gobierno provincial explicaron que los interesados pueden comenzar la inscripción de manera online, pero la habilitación definitiva requiere una validación presencial en los tráileres, donde se controla la documentación y se completa el trámite.

La incorporación de nuevos negocios resulta fundamental para ampliar la oferta disponible y garantizar que los emprendedores puedan utilizar el beneficio en distintos puntos de la provincia.