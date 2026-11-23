El gobernador Claudio Poggi despidió a los diez docentes sanluiseños que representarán a la provincia en el NODO Encuentro de Innovación Pedagógica, que se desarrollará del 24 al 27 de noviembre en Montevideo, Uruguay.

Los educadores fueron seleccionados por haber recibido el Premio al Mérito Docente 2026, una distinción que reconoce su trayectoria, compromiso y desempeño en las aulas.

Durante el encuentro previo a la partida, Poggi destacó la importancia de estas experiencias para incorporar nuevas herramientas y conocer otras prácticas educativas.

“Este tipo de viajes permite conocer otras experiencias, compararlas con las nuestras, para saber qué estamos haciendo mal, qué estamos haciendo bien, qué hay que corregir”, expresó el mandatario.

Cuatro jornadas de formación e intercambio

El ministro de Educación, Guillermo Araujo, explicó que la delegación participará de dos jornadas de exposiciones a cargo de especialistas y otras dos destinadas a recorrer establecimientos educativos.

La actividad es organizada por Portal Ceibal y tendrá lugar en el Espacio Modelo de Montevideo.

Es el tercer año consecutivo que el Gobierno provincial reconoce a docentes destacados con una experiencia de formación internacional. En 2024 y 2025, los destinos elegidos fueron instituciones educativas de Chile.

Docentes de distintas localidades representarán a San Luis

La delegación está integrada por educadores de San Luis capital, Villa Mercedes, Navia, Concarán, La Toma, Luján, Santa Rosa del Conlara y San Francisco del Monte de Oro.

Entre ellos se encuentra Gabriela García González, docente de la Escuela N°357 “Máximo Camargo” de La Toma, quien destacó que será su primera experiencia fuera del país.

“Representa un montón de años de trabajo, de entrega, de vocación y, sobre todas las cosas, una oportunidad de capacitarse, de intercambio y aprender de otros”, manifestó.

Antes de la partida, Poggi saludó personalmente a los integrantes de la delegación y les propuso realizar un nuevo encuentro a su regreso para conocer las experiencias y aprendizajes adquiridos.

La iniciativa forma parte de las actividades impulsadas durante el Año de la Educación, en coincidencia con el bicentenario de la primera escuela fundada por Domingo Faustino Sarmiento en San Francisco del Monte de Oro.