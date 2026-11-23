El gobernador Claudio Poggi anunció este lunes que el próximo 22 de diciembre se inaugurará una nueva obra de gas natural en Cortaderas, que permitirá avanzar con las conexiones domiciliarias y ampliar el acceso al servicio en la localidad.

La confirmación se produjo durante una visita del mandatario a Cortaderas, donde llegó para presentar mejoras en el Club Juventud y aprovechó la ocasión para comunicar la fecha de habilitación de la infraestructura.

El anuncio se suma a las obras que el Gobierno provincial viene ejecutando en la Costa de los Comechingones, con el objetivo de extender el suministro de gas natural a las distintas localidades de la región.

El objetivo es completar las conexiones en siete localidades

La semana pasada, Poggi inauguró la red de gas natural de Carpintería y encabezó el llamado a licitación para construir la infraestructura de distribución en Papagayos.

Durante su visita a Cortaderas, el gobernador ratificó que el proyecto contempla llevar el servicio a siete localidades de la Costa de los Comechingones: Carpintería, Los Molles, Cortaderas, Villa Larca, Papagayos, Villa del Carmen y La Punilla.

Según explicó, la intención es avanzar progresivamente con las redes de distribución hasta completar la cobertura regional en 2030.

El mandatario vinculó estas obras con nuevas posibilidades de desarrollo económico, turístico y comercial, además de una mejora en las condiciones de vida de las familias.

Con la inauguración prevista para diciembre, Cortaderas se sumará a La Punilla y Carpintería, donde ya se habilitaron obras durante este año.

El Gobierno provincial mantiene así su cronograma de ampliación de la infraestructura energética, con el propósito de que todas las localidades de la Costa de los Comechingones puedan acceder al gas natural hacia 2030