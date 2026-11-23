El Torneo Clausura 2026 entró en su etapa decisiva y ya tiene seis equipos clasificados a los cuartos de final. Luego de los encuentros de octavos disputados durante el fin de semana, quedaron confirmados tres enfrentamientos, mientras que los últimos dos lugares se definirán entre este lunes y el miércoles.

Uno de los cruces más atractivos será el que protagonizarán Instituto de Córdoba y River Plate. El equipo cordobés consiguió su clasificación tras vencer 2-1 a Huracán, mientras que el Millonario superó 3-1 a Lanús en el estadio Monumental.

Por otra parte, Independiente se enfrentará con Vélez, y Rosario Central jugará ante Barracas Central.

Los cruces confirmados de cuartos de final

Con los resultados registrados hasta el momento, el cuadro de los ocho mejores tiene tres enfrentamientos definidos:

Vélez vs. Independiente: el Fortín eliminó a Belgrano por penales, luego de igualar 2-2, mientras que el Rojo derrotó 2-1 a Argentinos Juniors.

Instituto vs. River: el conjunto cordobés venció 2-1 a Huracán y River se impuso 3-1 ante Lanús.

Rosario Central vs. Barracas Central: el Canalla goleó 3-1 a Gimnasia de Mendoza y el Guapo eliminó a Defensa y Justicia con un triunfo por 1-0.

Los partidos de cuartos de final se disputarán a un solo encuentro y en el estadio del equipo mejor ubicado en la fase regular.

Qué partidos faltan para completar los cuartos

La última parte del cuadro comenzará a definirse este lunes, cuando Gimnasia y Esgrima La Plata reciba a Newell’s desde las 17. El ganador avanzará a cuartos de final y enfrentará al vencedor del partido entre Boca e Independiente Rivadavia.

El Xeneize jugará el miércoles 25 de noviembre, a las 21, en La Bombonera. El encuentro fue reprogramado debido a que Boca disputó la final de la Copa Sudamericana, en la que se consagró campeón tras vencer 2-0 a Atlético Mineiro.

De esta manera, recién después de ese partido quedará completo el cuadro de los cuartos de final.

Cuándo se jugarán los cuartos de final del Clausura

La instancia de cuartos está prevista para el fin de semana del 28 y 29 de noviembre, aunque la programación oficial se conocerá una vez definidos todos los clasificados.

El torneo continuará con las semifinales, previstas para el primer fin de semana de diciembre, mientras que la final se disputará el sábado 12 de diciembre en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

El campeón del Clausura obtendrá la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 y disputará el Trofeo de Campeones frente a Belgrano, ganador del Torneo Apertura.