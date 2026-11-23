La muerte de Vanesa Acosta, una bioquímica de 50 años, provocó una profunda conmoción en las comunidades del norte de San Luis. La profesional perdió la vida el viernes 20 de noviembre, luego de sufrir un accidente de tránsito sobre la Ruta Nacional 79, a pocos kilómetros de Quines, localidad donde residía.

Acosta se desempeñaba en el Hospital “Juan Carlos Ortiz” de Candelaria y anteriormente había trabajado en el servicio de Laboratorio del Hospital Regional “Dr. René Favaloro”, de El Trapiche.

Su fallecimiento generó numerosas expresiones de dolor entre compañeros de trabajo, familiares y vecinos de las localidades donde desarrolló su trayectoria profesional.

Cómo ocurrió el accidente

El siniestro se registró alrededor de las 15 del viernes, a unos dos kilómetros del acceso norte a Quines.

Según informó la Comisaría Distrito 15°, Acosta circulaba sola en un Chevrolet Corsa, en sentido norte-sur, cuando, por causas que todavía se investigan, perdió el control del automóvil y volcó sobre la banquina derecha.

Tres personas que transitaban por el lugar advirtieron lo ocurrido, dieron aviso a los servicios de emergencia y le brindaron los primeros auxilios.

Posteriormente, una ambulancia trasladó a la mujer al hospital de Quines, donde se confirmó su fallecimiento.

El dolor de sus compañeros y familiares

La Municipalidad de Candelaria expresó públicamente sus condolencias y acompañó a la familia, amigos y colegas de la profesional.

Desde el Hospital de El Trapiche también difundieron un mensaje de despedida en el que destacaron su trabajo y los vínculos de amistad y compañerismo que construyó durante su paso por la institución.

Los restos de Acosta fueron velados en la Cooperativa de Servicios de Quines y posteriormente trasladados a la ciudad de San Juan para su sepultura.

Mientras continúa la investigación para establecer las circunstancias del vuelco, la comunidad sanitaria del norte puntano despide a una profesional que dejó su huella en distintos hospitales de la provincia