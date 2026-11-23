La confianza en el Gobierno de Javier Milei registró una recuperación durante noviembre. Según el último informe de la Universidad Torcuato Di Tella, el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) aumentó un 4,1% y se ubicó en 2,04 puntos, en una escala de 0 a 5.

El relevamiento, que se realiza mensualmente desde 2001, corresponde al mes 35 de la gestión presidencial y refleja una segunda mejora consecutiva, luego del incremento registrado en octubre.

Sin embargo, el indicador permanece un 17,5% por debajo del nivel alcanzado en noviembre de 2025, lo que evidencia que la recuperación reciente todavía no compensa la caída acumulada durante el último año.

Cómo se compara Milei con los gobiernos anteriores

El informe también analizó los niveles de confianza registrados durante el mismo período de otras administraciones presidenciales.

En esa comparación, el índice de Milei resultó un 15,2% superior al de Mauricio Macri y un 71,1% mayor al de Alberto Fernández.

No obstante, se ubicó por debajo de los valores obtenidos por Néstor Kirchner, que alcanzó 2,54 puntos, y Cristina Fernández de Kirchner, con 2,42 puntos, en el mes 35 de sus respectivas gestiones.

Qué aspectos del Gobierno mejoraron

Los cinco componentes que integran el índice registraron aumentos respecto de octubre.

La honestidad alcanzó 2,41 puntos, mientras que la capacidad para resolver problemas llegó a 2,40. La eficiencia se ubicó en 2,08, la evaluación general del Gobierno en 1,69 y la preocupación por el interés general en 1,60.

Los mayores incrementos porcentuales correspondieron a la preocupación por el interés general, con un 6,4%, y a la capacidad para resolver problemas, con un 5,6%.

La confianza es mayor en el interior del país

El relevamiento también mostró diferencias según la edad, el género y la región.

Entre los hombres, el índice alcanzó 2,35 puntos, frente a 1,70 entre las mujeres. Por edades, el nivel más alto se registró entre los jóvenes de 18 a 29 años, con 2,23 puntos.

En cuanto a la distribución geográfica, el interior del país presentó el mayor nivel de confianza, con 2,27 puntos, por encima de la Ciudad de Buenos Aires, que registró 1,95, y del Gran Buenos Aires, con 1,59.

Pese a la mejora mensual, el promedio del indicador durante la administración de Milei descendió a 2,32 puntos, su nivel más bajo desde el inicio de la gestión.