El gobernador Claudio Poggi encabezó este lunes la inauguración de nuevas obras de infraestructura en el Club Atlético Juventud de Cortaderas, una institución deportiva que recibió mejoras a través del programa provincial “Creciendo con tu Club”.

Los trabajos incluyeron la renovación del sistema de iluminación de la cancha de fútbol, la ampliación de los vestuarios y la refacción de los sanitarios, con el objetivo de mejorar las condiciones de entrenamiento y ampliar los horarios de las actividades.

Durante la visita, el mandatario recorrió las instalaciones junto a dirigentes, profesores y jugadores de las categorías infantiles, quienes realizaron una exhibición deportiva.

Nuevos vestuarios e iluminación para la cancha

La intervención contempló 30 metros cuadrados de construcción nueva y otros 30 metros cuadrados de refacciones, destinados principalmente a los vestuarios femeninos y al sector sanitario.

Además, se instalaron seis columnas de iluminación de 15 metros de altura, lo que permitirá extender las prácticas deportivas durante la noche.

El presidente del club, Sebastián Chirino, agradeció el acompañamiento provincial y destacó que las obras responden a necesidades que la institución tenía desde hace tiempo.

Actualmente, Juventud de Cortaderas cuenta con 120 chicos en las categorías infantiles, además de equipos de fútbol femenino, masculino y senior. La institución dispone de seis profesores que trabajan en la formación deportiva.

Anunciaron una nueva etapa de obras por $100 millones

Durante el acto, Poggi adelantó que los clubes que participaron de la primera edición del programa y cumplieron sus proyectos podrán presentar nuevas propuestas de infraestructura.

La segunda etapa contempla proyectos por un valor equivalente a $100 millones, según explicó el gobernador.

También recordó que el programa ofrece aportes mensuales para colaborar con la contratación de profesores y preparadores físicos.

“Acá lo único que nos interesa son los chicos de las categorías infantojuveniles. Para ellos va este programa”, afirmó Poggi, quien destacó la función de los clubes como espacios de formación y contención.

Juventud de Cortaderas integró el primer grupo de 42 instituciones incorporadas a la iniciativa, puesta en marcha hace un año y medio.