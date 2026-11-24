El dólar oficial alcanzó este martes 24 de noviembre los $1.600 para la venta en las pizarras del Banco Nación.

En paralelo, el dólar blue se ubicó en $1.675 para la venta, ampliando nuevamente la diferencia frente a la cotización minorista oficial.

Con esos valores, la brecha nominal entre ambas referencias quedó en 75 pesos.

La jornada volvió a mostrar presión sobre el mercado informal, que se mantuvo por encima del dólar oficial y concentró buena parte de la atención cambiaria.

Los operadores también siguieron la evolución del dólar MEP y del contado con liquidación (CCL), referencias que permiten medir el comportamiento del mercado financiero y la demanda de cobertura.

El movimiento de las distintas cotizaciones se da en un escenario en el que el mercado continúa monitoreando la evolución de los precios, las reservas y las expectativas sobre la política cambiaria.

Como ocurre durante cada rueda, los valores pueden modificarse hasta el cierre de las operaciones.

La atención seguirá puesta en si el blue logra sostenerse en estos niveles y en cómo reaccionan las cotizaciones financieras frente a los movimientos del dólar oficial.