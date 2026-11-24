Después de las lluvias del lunes feriado, San Luis comienza la semana laboral con una mañana fresca y una tarde más templada, aunque la inestabilidad todavía estará presente en algunos sectores.

Según informó la Red de Estaciones Meteorológicas (REM), durante la madrugada podrían registrarse lluvias y tormentas aisladas en el sur y norte de la provincia.

En la región central, en tanto, existe probabilidad de bancos de niebla y neblinas matinales, especialmente durante las primeras horas.

Con el avance de la mañana, las condiciones tenderán a mejorar.

Desde el mediodía disminuirá la nubosidad en buena parte del territorio, aunque en el norte provincial todavía podrían producirse precipitaciones aisladas hasta la tarde.

Las temperaturas mínimas rondarán los 12°C, mientras que las máximas llegarán a unos 26°C en promedio.

A las 8 de este martes, la totalidad de las localidades relevadas ya había superado la mínima prevista.

El viento comenzará soplando desde el sur, con velocidades de entre 12 y 38 kilómetros por hora.

En el norte provincial podrían registrarse ráfagas fuertes o muy fuertes durante distintos momentos de la jornada.

Hacia la noche, el viento perderá intensidad y comenzará a rotar hacia el este.

El panorama será así de mejora gradual después de las precipitaciones del lunes, aunque la REM mantiene la posibilidad de fenómenos aislados en los extremos norte y sur de San Luis.