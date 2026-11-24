Productores, técnicos y especialistas participaron en Concarán de la jornada “Cultivos de servicios en acción”, una actividad orientada a analizar prácticas que permitan mejorar la productividad y, al mismo tiempo, hacer un uso más eficiente de los recursos.

La propuesta fue organizada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y se desarrolló en el establecimiento agroganadero “Don José”, perteneciente a la familia Delfino.

También participaron representantes de la Dirección de Agricultura, Ganadería y Agroindustria del Ministerio de Desarrollo Productivo Sustentable.

Durante el encuentro se abordaron experiencias vinculadas con los cultivos de servicio, una herramienta utilizada para mejorar las condiciones del suelo y complementar los esquemas tradicionales de producción.

Entre sus principales beneficios se destacaron el aporte de materia orgánica, la mejora de la estructura del suelo, la fijación biológica de nitrógeno y el control de malezas.

Uno de los ejes fue el uso de vicia, una leguminosa que puede incorporarse dentro de las rotaciones para aportar nitrógeno de manera natural y mejorar las condiciones físicas del suelo.

El manejo del agua como otro de los ejes

La jornada también incluyó un análisis del sistema de riego utilizado en el establecimiento, basado en la distribución del agua mediante canales y la inundación controlada de los lotes.

Los técnicos del INTA presentaron mediciones destinadas a evaluar la eficiencia del uso del recurso hídrico y su impacto sobre la producción.

Además, se realizaron muestreos físicos de suelo para conocer su estado y medir cómo responden distintos indicadores frente a las prácticas aplicadas.

El director de Ganadería, Agricultura y Agroindustria, Gustavo Del Bosco, destacó la importancia de acercar experiencias concretas a los productores y generar información que pueda aplicarse directamente en los establecimientos.

La actividad apuntó así a combinar producción, manejo del suelo y eficiencia hídrica, tres variables que ganan peso dentro de los sistemas agrícolas que buscan sostener rendimiento y reducir el impacto sobre los recursos naturales.