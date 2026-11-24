El Gobierno de San Luis busca darle mayor impulso al turismo educativo y avanzar en una estrategia que permita atraer contingentes estudiantiles de distintos puntos del país.

Con ese objetivo, el ministro de Turismo y Cultura, José Picco, encabezó una reunión de trabajo con integrantes de su equipo y representantes del sector privado.

Durante el encuentro se analizaron distintas líneas de acción para fortalecer esta modalidad, ampliar la oferta disponible y generar nuevas oportunidades para agencias, prestadores y destinos de la provincia.

Uno de los ejes centrales es promover la llegada de grupos estudiantiles que combinen actividades pedagógicas con recorridos por el patrimonio natural, histórico y cultural de San Luis.

La iniciativa apunta además a diversificar la actividad turística y sostener movimiento en distintas épocas del año, más allá de las temporadas tradicionales.

Un nuevo régimen provincial

La reunión se desarrolló en el marco del Régimen Provincial de Promoción del Turismo Educativo Local y Receptivo, recientemente sancionado por la Legislatura.

La norma busca generar herramientas específicas para acompañar el desarrollo de esta actividad y facilitar la articulación entre el sector educativo, las agencias de viaje y los prestadores turísticos.

Del encuentro participaron Yamile Dasso, presidenta de la Asociación de Viajes y Turismo de San Luis; Sebastián Zalazar, de la agencia Travel Trading; Juan Regalado, representante de la Cámara de Turismo Estudiantil de La Pampa; y el diputado provincial Víctor Moriñigo, impulsor del régimen.

Desde el Ministerio señalaron que la propuesta forma parte de una agenda que viene desarrollándose durante todo el año junto al sector privado.

El próximo paso será avanzar en medidas concretas que permitan transformar el nuevo marco normativo en una oferta turística capaz de atraer más estudiantes y, al mismo tiempo, generar actividad económica en distintos puntos de San Luis.