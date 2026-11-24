China lanzará este miércoles la nave tripulada Shenzhou-24, una misión que marcará un nuevo hito para su programa espacial al incorporar por primera vez a un astronauta extranjero en una expedición hacia la estación Tiangong.

El despegue está previsto para las 8:18 de Beijing desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en el noroeste del país. La nave será impulsada por un cohete Gran Marcha-2F.

La tripulación estará integrada por los astronautas chinos Tang Hongbo y Wu Yi, junto al pakistaní Muhammad Zeeshan Ali, quien viajará como especialista de carga útil. Tang será el comandante de la misión.

Ali se convertirá en el primer ciudadano extranjero en ingresar a la estación espacial china y también en el primer pakistaní en realizar una misión orbital.

Una vez en órbita, la Shenzhou-24 realizará un encuentro y acoplamiento automático de aproximadamente tres horas y media con el módulo central Tianhe.

Una misión clave para Tiangong

La Shenzhou-24 será la octava misión tripulada desde que la estación espacial china entró en su etapa de utilización y desarrollo, y la número 41 dentro del programa de vuelos espaciales tripulados del país.

Entre sus objetivos figuran el relevo de parte de la tripulación de la Shenzhou-23, tareas de mantenimiento de la estación, experimentos científicos y actividades educativas.

Muhammad Zeeshan Ali permanecerá alrededor de una semana en Tiangong y luego regresará a la Tierra a bordo de la Shenzhou-23, mientras que los astronautas chinos continuarán con la misión de larga duración.

Tang Hongbo, por su parte, ya participó de las misiones Shenzhou-12 y Shenzhou-17 y se convertirá en el primer astronauta en visitar Tiangong en tres oportunidades.

Las autoridades espaciales chinas aseguraron que la tripulación se encuentra en buenas condiciones y que tanto la nave como el cohete y la estación funcionan dentro de los parámetros previstos.

La incorporación de un astronauta pakistaní representa además un paso en la estrategia de China de ampliar la cooperación internacional alrededor de Tiangong, en momentos en que Beijing busca consolidar su presencia en las misiones espaciales tripuladas y mantiene como objetivo llevar astronautas a la Luna antes de 2030.