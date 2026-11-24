Una streamer de 20 años fue aprehendida en Pinamar luego de que se viralizara un video en el que aparece realizando trompos a alta velocidad con una Dodge RAM 1500 color rosa en la zona de médanos conocida como La Frontera.

Las imágenes fueron difundidas el 22 de noviembre y muestran al vehículo haciendo maniobras riesgosas en el sector denominado La Olla, mientras varios ocupantes se asomaban parcialmente por las ventanillas.

A partir de la difusión del video, efectivos policiales iniciaron la búsqueda de la camioneta.

El operativo estuvo a cargo de personal de la DDI Dolores, la Subdivisión de Dolores y la Estación de Policía Comunal de Pinamar.

Finalmente, el vehículo fue interceptado en las calles Shawn y Del Olimpo, donde identificaron a la conductora, una joven de 20 años domiciliada en Pilar.

La acusada tiene más de 80 mil seguidores en Instagram y había publicado imágenes de la camioneta en la zona de La Frontera durante las horas previas al procedimiento.





La camioneta quedó secuestrada

La joven fue aprehendida con intervención del Ministerio Público Fiscal y posteriormente recuperó la libertad, mientras que la camioneta quedó secuestrada.

La causa fue iniciada por una presunta infracción al artículo 193 bis del Código Penal, que contempla sanciones para quienes realizan maniobras peligrosas con vehículos.

Intervienen la UFID N°4 de Pinamar, a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, y el Juzgado de Garantías N°6 de Villa Gesell.

El intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, confirmó el procedimiento y remarcó que este tipo de conductas ponen en riesgo tanto a quienes manejan como a otras personas que circulan por el sector.

“La Frontera es para disfrutarla, no para poner en riesgo la vida de los demás”, expresó.

El episodio volvió a poner el foco sobre la circulación de camionetas, cuatriciclos y UTV en los médanos de Pinamar, especialmente durante fines de semana largos y temporadas de alta concurrencia.

En la misma zona, además, dos jóvenes de 16 y 19 años resultaron heridos luego del vuelco de un UTV. Ambos fueron trasladados al hospital municipal y, según la información disponible, sufrieron lesiones leves.

Las autoridades locales insisten en reforzar los controles ante el crecimiento de maniobras temerarias en los médanos y advierten que los vehículos involucrados pueden ser secuestrados cuando se detectan conductas que comprometen la seguridad.