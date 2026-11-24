Murió Nahuel Aguilar, el trabajador de 32 años que había resultado gravemente herido tras la explosión e incendio de un local gastronómico en Ezpeleta, partido de Quilmes.

La Municipalidad confirmó el fallecimiento del hombre, que permanecía internado con quemaduras en gran parte del cuerpo desde la noche del domingo.

Aguilar trabajaba en la cocina del comercio ubicado en la esquina de avenida Centenario y Bogotá, donde se produjo el estallido.

El episodio ocurrió alrededor de las 22, mientras cientos de vecinos participaban de los festejos por el 154° aniversario de Ezpeleta.

Por causas que todavía son materia de investigación, la rotisería explotó y pocos segundos después quedó envuelta en llamas.

El incidente dejó un total de siete personas heridas, aunque Aguilar había sido quien sufrió las lesiones de mayor gravedad.

La explosión ocurrió durante los festejos

Al momento del hecho, la zona estaba colmada de vecinos, familias y niños por las actividades organizadas en el marco del aniversario de la localidad.

Minutos antes del estallido, el grupo de cumbia Los Leales había comenzado su presentación en un escenario ubicado a pocos metros del comercio.

La explosión provocó escenas de desesperación entre quienes se encontraban en el lugar y obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia.

Bomberos, personal médico y fuerzas de seguridad trabajaron para controlar el incendio y asistir a las víctimas.

La investigación continúa ahora con el objetivo de establecer qué provocó el estallido y si existió alguna falla previa en las instalaciones del local.

La muerte de Aguilar convirtió el episodio en una tragedia fatal y volvió a poner el foco sobre las pericias técnicas que deberán determinar el origen de la explosión.