La Copa América 2028 volverá a disputarse en Estados Unidos, el mismo país donde la Selección argentina se consagró campeona en 2024. La decisión de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) generó cuestionamientos por la elección de una sede fuera de Sudamérica.

La determinación fue comunicada a las federaciones nacionales por el organismo que preside Alejandro Domínguez. De esta manera, Estados Unidos organizará el certamen por tercera vez, después de haber sido anfitrión en 2016 y 2024.

Ecuador quedó relegado y la decisión generó polémica

Uno de los principales motivos de controversia es que Ecuador esperaba recibir la competencia de acuerdo con el tradicional sistema de rotación de sedes.

El país sudamericano no organiza una Copa América desde 1993, cuando Argentina se consagró campeona.

Sin embargo, los factores económicos y comerciales inclinaron la elección hacia Estados Unidos, especialmente por los resultados de la edición de 2024, que registró una importante convocatoria de público y recaudación.

La decisión vuelve a instalar el debate sobre la organización del principal torneo de selecciones sudamericanas fuera del territorio de la Conmebol.

Cómo se jugará la Copa América 2028

La competencia está prevista para junio y julio de 2028 y contará nuevamente con selecciones invitadas de la Concacaf, que reúne a los países de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

Aunque todavía resta conocer el formato definitivo, una de las posibilidades es mantener los 16 participantes de la edición anterior, distribuidos en cuatro grupos de cuatro equipos.

También están pendientes la confirmación de las ciudades anfitrionas y la nómina de selecciones invitadas.

Argentina buscará el tricampeonato

La Selección argentina llegará como defensora del título después de conquistar las Copas América de Brasil 2021 y Estados Unidos 2024.

En la última edición, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni derrotó 1-0 a Colombia en la final y alcanzó su decimosexta consagración continental.

El objetivo de la Albiceleste será conseguir su tercera Copa América consecutiva, en un escenario que ya le permitió celebrar uno de los títulos más importantes de su historia reciente.