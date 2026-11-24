El riesgo país argentino volvió a subir este martes y superó los 1.100 puntos básicos, en una jornada marcada por las bajas en los mercados internacionales y una nueva caída de los bonos soberanos. El indicador elaborado por JP Morgan alcanzó las 1.108 unidades, lo que representa un avance de 73 puntos respecto del cierre del viernes 20 de noviembre, según la actualización publicada por Noticias Argentinas.

La jornada había comenzado con el indicador en 1.054 puntos, 19 unidades por encima del último registro. Sin embargo, con el avance de las operaciones, la cifra continuó escalando y obligó a actualizar el panorama financiero.

El movimiento se produjo luego de una jornada positiva para los activos argentinos. Durante el lunes, los mercados internacionales habían registrado fuertes subas que favorecieron la cotización de los bonos nacionales y permitieron una baja del riesgo país. Este martes, una aparente toma de ganancias revirtió parte de ese escenario.

Los bonos argentinos, nuevamente en baja

La caída de los títulos soberanos en dólares fue uno de los factores que impulsó el indicador. Durante la mañana, los bonos argentinos registraron retrocesos de hasta el 1,5%, en línea con el comportamiento negativo de los mercados internacionales.

El riesgo país mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos de un país y el de los títulos del Tesoro de Estados Unidos, considerados una referencia de menor riesgo. Se expresa en puntos básicos y funciona como una referencia del sobrecosto que enfrenta un Estado para financiarse en los mercados internacionales.

La suba refleja un deterioro en la cotización de la deuda argentina y una mayor percepción de riesgo por parte de los inversores. No implica, por sí sola, que el país haya entrado en incumplimiento de sus obligaciones.

El dólar también subió

La tensión financiera también se reflejó en el mercado cambiario. De acuerdo con la actualización de Noticias Argentinas, el dólar oficial en el Banco Nación llegó a $1.610 para la venta, luego de comenzar la jornada en $1.600 y registrar dos ajustes durante la mañana.

En tanto, el dólar mayorista operaba entre $1.582 y $1.591, mientras que el blue se negociaba entre $1.670 y $1.690. El dólar MEP alcanzaba los $1.707 y el contado con liquidación superaba los $1.800.

En contraste con el comportamiento de los bonos, el índice S&P Merval avanzaba un 2,3%, mientras que las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street mostraban resultados mixtos.

El comportamiento de los activos financieros seguirá condicionado por la evolución de los mercados internacionales y la reacción de los inversores frente a la volatilidad externa.