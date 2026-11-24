El deterioro de las rutas nacionales genera sobrecostos para el transporte de cargas y puede trasladar esa presión al resto de la cadena productiva, comercial y, finalmente, a los consumidores. Así lo advirtió un informe elaborado por la consultora Focus Market junto con la Primera Asociación de Empresarios de Transporte Automotor de Carga (PAETAC), que analizó las consecuencias económicas de la infraestructura vial en malas condiciones.

Uno de los principales problemas es la pérdida de tiempo durante los recorridos. Según el relevamiento, en los sectores más deteriorados la velocidad de circulación puede caer de 80 kilómetros por hora a un rango de entre 30 y 40. Esto prolonga los viajes, altera los horarios de entrega y reduce la cantidad de recorridos que puede completar cada unidad.

El informe tomó como ejemplo un camión que transita cuatro veces por semana por un tramo crítico de la ruta nacional 151. En esas condiciones, acumula alrededor de 44 horas adicionales de viaje por mes, equivalentes a más de cinco jornadas laborales de ocho horas. La estimación corresponde a ese caso y no representa una pérdida uniforme para todos los vehículos de carga.

Más demoras y mayores costos para el transporte

El impacto no se limita al tiempo que los camiones permanecen en la ruta. La circulación por caminos deteriorados también incrementa el consumo de gasoil y acelera el desgaste de neumáticos, suspensión, elásticos y tren delantero, lo que obliga a destinar más recursos al mantenimiento de las unidades.

Damián Di Pace, director de Focus Market, explicó que las demoras pueden provocar que un vehículo pierda una ventana de entrega o descarga y no llegue a realizar el siguiente viaje previsto. Esto reduce la disponibilidad efectiva de transporte y genera presión sobre las tarifas de los fletes.

El problema también alcanza a las empresas que dependen del traslado regular de insumos y mercaderías. En determinados esquemas productivos, los retrasos obligan a mantener mayores niveles de stock, inmovilizan capital de trabajo y pueden ocasionar interrupciones de la actividad. En sectores vinculados con productos perecederos o estacionales, como los alimentos y la agroindustria, las demoras incluso pueden afectar la calidad de la mercadería o generar pérdidas comerciales.

Cuáles son las regiones más afectadas

El relevamiento identifica cuatro grandes zonas con problemas en la infraestructura vial. El corredor de Vaca Muerta, que comprende las rutas nacionales 151, 152 y 22, aparece entre los sectores más comprometidos por el elevado tránsito de vehículos pesados.

También se mencionan tramos del NOA y el NEA, particularmente en Chaco, Santiago del Estero, Salta, Jujuy y Formosa. En Cuyo y La Rioja, los inconvenientes se concentran en sectores de las rutas nacionales 40 y 79, mientras que en la Patagonia se registran dificultades en las rutas 3, 40 y 25, con caminos sin asfaltar y desvíos que pueden complicarse durante el invierno por la presencia de hielo.

El informe también destaca que no toda la red presenta el mismo panorama. Entre los sectores señalados como mejor conservados aparecen las autopistas de San Luis, algunas rutas de Corrientes y la Panamericana desde Zárate.

El impacto en los precios y la competitividad

Desde Focus Market advirtieron que los mayores costos operativos, financieros y de seguros pueden incorporarse progresivamente a los precios de los bienes y servicios. Di Pace describió ese efecto como un “impuesto oculto” para el comercio y el consumidor final.

La advertencia apunta a un mecanismo indirecto: cuando transportar mercadería cuesta más, las empresas enfrentan mayores gastos que pueden trasladarse a las tarifas logísticas y, posteriormente, a los precios de venta. Sin embargo, el informe no cuantifica cuánto de la inflación actual puede atribuirse específicamente al deterioro de las rutas.

Además del impacto en el mercado interno, los sobrecostos logísticos afectan la competitividad de las empresas que trasladan su producción hacia puertos y pasos fronterizos. En ese contexto, el mantenimiento y la mejora de la infraestructura vial aparecen como factores relevantes para reducir gastos, mejorar la eficiencia del transporte y fortalecer la capacidad exportadora.