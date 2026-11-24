Las intensas lluvias que afectan a San Luis provocaron complicaciones en la circulación vehicular durante la madrugada de este martes 24 de noviembre. El Ente Control de Rutas dispuso un corte preventivo en la Autopista de las Serranías Puntanas, a la altura del kilómetro 673, debido a la acumulación de agua sobre la calzada.

El inconveniente fue detectado por personal del organismo durante las primeras horas del día, cuando una fuerte crecida del río Nuevo provocó el desborde de su cauce y el avance del agua sobre la autopista.

Desvían el tránsito hacia la Ruta Provincial 11

Ante el riesgo que representa circular por el sector anegado, las autoridades resolvieron interrumpir preventivamente el tránsito y establecer un desvío hacia la Ruta Provincial 11.

Desde el Ente Control de Rutas informaron que la restricción se mantendrá hasta que descienda el nivel del agua y estén garantizadas las condiciones de seguridad para los automovilistas.

La medida busca evitar accidentes y proteger a quienes transitan por uno de los principales corredores viales de la provincia.

También cortaron la Ruta Nacional 8

El organismo confirmó que las precipitaciones también provocaron un anegamiento sobre la Ruta Nacional 8, donde se dispuso otro corte preventivo de circulación.

Las autoridades recomendaron a los conductores extremar las precauciones, respetar las indicaciones del personal de seguridad vial y evitar atravesar sectores cubiertos por agua.

Hasta el momento del informe oficial, no se había comunicado un horario para la rehabilitación de los tramos afectados, ya que dependerá de la evolución de la crecida y del estado de las calzadas.