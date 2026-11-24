La economía argentina volvió a mostrar señales de debilidad. Según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), difundido este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la actividad cayó un 1,2% interanual en septiembre de 2026.

Si bien el indicador registró una mejora del 1,1% respecto de agosto, el repunte no fue suficiente para compensar las caídas anteriores. De esta manera, los datos anticipan que Argentina ingresó en una recesión técnica, al acumular dos trimestres consecutivos de contracción económica.

Los sectores que más cayeron

El informe oficial reveló que diez sectores económicos registraron retrocesos en comparación con septiembre de 2025.

Entre las actividades más afectadas se destacaron la pesca, con una caída del 48,6%; la intermediación financiera, que retrocedió un 11,5%; y la industria manufacturera, con una disminución del 1,8%.

En contraste, cinco sectores mostraron resultados positivos. La explotación de minas y canteras creció un 11,1%, mientras que electricidad, gas y agua avanzó un 4% y la construcción registró una mejora del 3,5%.

Estos resultados reflejan un comportamiento desigual de la economía, con algunas actividades en expansión y otras que continúan atravesando dificultades.

Qué significa que Argentina esté en recesión técnica

Se considera que una economía ingresa en recesión técnica cuando registra dos trimestres consecutivos de caída de la actividad, descontando los efectos estacionales.

En el caso argentino, el segundo trimestre había mostrado una contracción del 0,6%, mientras que los datos de julio, agosto y septiembre anticipan un nuevo resultado negativo para el período siguiente.

Pese a este escenario, la actividad económica acumula un crecimiento del 1% durante los primeros nueve meses de 2026, según los datos difundidos por el organismo estadístico.

La confirmación definitiva del desempeño trimestral llegará con la publicación del Producto Bruto Interno (PBI), prevista para diciembre.