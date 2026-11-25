San Luis tendrá este miércoles una jornada inestable, con lluvias y un leve ascenso de las temperaturas máximas, según el pronóstico de la Red de Estaciones Meteorológicas (REM).

La mañana comenzó con fuertes chaparrones en la capital provincial y localidades del Gran San Luis, en línea con las condiciones anticipadas por el organismo.

En las últimas 24 horas, la ciudad de San Luis acumuló 37,2 milímetros de lluvia, una marca que podría seguir aumentando si continúan las precipitaciones previstas para las próximas horas.

Según la REM, el cielo permanecerá entre algo y parcialmente nublado durante la jornada.

Durante la mañana, las lluvias afectarán principalmente al norte provincial, mientras que después del mediodía podrían extenderse hacia sectores de la región central.

Las temperaturas mínimas rondarán los 12°C y las máximas alcanzarán los 27°C en promedio provincial.

El viento soplará principalmente desde el noreste, con intensidad leve a moderada y velocidades de entre 12 y 28 kilómetros por hora.

También podrían registrarse algunas ráfagas durante distintos momentos del día.

El panorama comenzará a cambiar en las próximas jornadas, con un aumento progresivo de las temperaturas.

De acuerdo con la tendencia prevista por la REM, el termómetro seguirá en ascenso hacia el fin de semana y las máximas podrían alcanzar los 33°C, después de varios días marcados por la inestabilidad y las precipitaciones.