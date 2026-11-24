El fenómeno de El Niño continúa fortaleciéndose y enciende señales de alerta en América Latina. Las temperaturas del océano Pacífico ecuatorial llegaron a ubicarse hasta 6,5 °C por encima de los valores habituales durante octubre, un registro que refleja la rápida intensificación del evento y anticipa un período de condiciones climáticas extremas en distintas partes del continente.

De acuerdo con el último boletín del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN), los modelos climáticos estiman en un 60% la probabilidad de que el episodio supere los registros históricos desde 1950. Además, proyectan que mantendrá su categoría de intensidad muy fuerte durante los próximos meses y que podría extenderse, al menos, hasta el primer trimestre de 2027.

Las consecuencias no serán iguales en todos los países. Para el período comprendido entre diciembre de 2026 y febrero de 2027, los pronósticos anticipan temperaturas de entre 2,5 °C y 4 °C por encima de lo normal en Brasil, las Guayanas, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.

En cuanto a las precipitaciones, el escenario muestra un comportamiento desigual. Se esperan lluvias superiores a los valores habituales en la costa de Ecuador y Perú, el sur de Brasil y sectores de Argentina, Paraguay y Uruguay. En cambio, Centroamérica, el norte de Sudamérica y la región amazónica podrían atravesar períodos con déficit de precipitaciones.

Un océano cada vez más cálido

La intensificación de El Niño está vinculada con el aumento de la temperatura superficial del Pacífico ecuatorial y los cambios en la circulación de los vientos. Según el informe, las anomalías térmicas en la región costera frente a Ecuador y Perú oscilaron entre 2,5 °C y 6,5 °C durante octubre.

Los registros también muestran señales importantes debajo de la superficie: en los primeros 300 metros del océano Pacífico oriental se detectaron anomalías cálidas de entre 3 °C y más de 8 °C durante octubre y los primeros días de noviembre.

Los modelos internacionales coinciden en que el trimestre diciembre-febrero será el más cálido de este ciclo. Para ese período, se proyectan anomalías de entre 3 °C y 3,5 °C en la temperatura superficial del mar.

Los efectos sobre el agua y la producción

Los cambios en los patrones de lluvia pueden repercutir directamente en la disponibilidad de agua, las actividades agropecuarias y la infraestructura de las regiones afectadas. Mientras algunas zonas deberán prepararse para lluvias intensas y posibles inundaciones, otras podrían enfrentar sequías y dificultades para el abastecimiento hídrico.

El CIIFEN asigna un 100% de probabilidad a la persistencia de condiciones cálidas durante el trimestre diciembre de 2026 a febrero de 2027 y un 80% a que el fenómeno conserve su intensidad muy fuerte hasta febrero.

La próxima actualización del organismo está prevista para la primera quincena de diciembre. Los nuevos datos permitirán seguir la evolución de un fenómeno que ya modifica las condiciones climáticas en buena parte de América Latina y cuyos efectos podrían prolongarse durante los primeros meses de 2027.