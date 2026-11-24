La polémica por la final de la Copa Africana de Naciones 2025 tuvo este martes un desenlace definitivo. El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) falló a favor de Senegal, anuló la decisión que le había quitado el título y confirmó como válido el triunfo por 1-0 frente a Marruecos.

La resolución dejó sin efecto el fallo del Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), que en marzo había declarado perdedor a Senegal por abandono del campo de juego y otorgado la victoria administrativa por 3-0 a Marruecos. De esta manera, el seleccionado senegalés recuperó oficialmente la corona que había obtenido dentro de la cancha.

La final se disputó el 18 de enero en Rabat, con Marruecos como anfitrión. En el tiempo adicionado, el árbitro sancionó un penal para el conjunto marroquí, lo que provocó una fuerte protesta de los futbolistas senegaleses. La mayoría abandonó momentáneamente el terreno de juego y el partido quedó interrumpido durante varios minutos.

Finalmente, los jugadores regresaron y el encuentro se reanudó. Brahim Díaz tuvo la oportunidad de poner en ventaja a Marruecos desde los doce pasos, pero falló su remate. En el tiempo suplementario, Pape Gueye convirtió el único gol del partido y le dio el campeonato a Senegal.

La CAF modificó posteriormente el resultado al considerar que el seleccionado había incurrido en una infracción reglamentaria al retirarse del campo. Sin embargo, el TAS entendió que la decisión del árbitro de reanudar el encuentro implicaba que estaban dadas las condiciones para continuar y que, por lo tanto, no correspondía aplicar las normas utilizadas para sancionar a Senegal.

El tribunal, con sede en Lausana, Suiza, aceptó por unanimidad la apelación presentada por la Federación Senegalesa de Fútbol. Con el fallo, quedó restablecida la decisión disciplinaria inicial de la CAF y confirmado el resultado deportivo de la final: Senegal campeón por 1-0.

Tras conocerse la resolución, la CAF comunicó que respetará el fallo y adoptará las medidas necesarias para implementarlo. Por su parte, la Federación Marroquí anticipó que buscará las vías legales disponibles para cuestionar la decisión.