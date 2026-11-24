El Gobierno de San Luis presentó la Red Provincial de Atención Primaria de la Salud Mental, una iniciativa que busca ampliar el acceso a la atención y fortalecer el abordaje de estas problemáticas desde los centros de salud y las comunidades.

El esquema propone integrar equipos interdisciplinarios de salud mental en los efectores del primer nivel de atención y articular su trabajo con los hospitales generales, sanatorios y policlínicos. El objetivo es que las personas puedan recibir una primera respuesta cerca de sus hogares y acceder a una atención de mayor complejidad cuando la situación lo requiera.

La red contempla distintas modalidades de intervención: atención ambulatoria, abordaje de urgencias, interconsultas, internaciones y dispositivos comunitarios. También prevé la articulación con los Centros Provinciales de Atención a las Adicciones (CPAA) y otras instituciones del sistema sanitario.

Uno de los ejes será fortalecer la capacidad de los equipos para detectar de manera temprana situaciones que requieren acompañamiento, atender problemáticas prevalentes y coordinar intervenciones ante crisis o urgencias vinculadas con la salud mental y los consumos problemáticos.

Para eso, el programa establece instancias de capacitación continua destinadas a los trabajadores del primer nivel de atención, además de la conformación de un equipo técnico que acompañe a los efectores en situaciones de mayor complejidad.

La propuesta también apunta a mejorar el seguimiento de los pacientes y la coordinación entre los distintos servicios, con el desarrollo de indicadores que permitan monitorear las consultas, las derivaciones y las principales problemáticas detectadas.

Con esta presentación, la Provincia busca consolidar un modelo de atención con base comunitaria, que no concentre las respuestas exclusivamente en los hospitales especializados, sino que fortalezca la prevención, el acompañamiento y la continuidad de los cuidados en todo el territorio.