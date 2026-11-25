A seis años de la muerte de Diego Armando Maradona, la Selección argentina volvió a rendirle homenaje con una serie de publicaciones en sus redes sociales.

“Una huella que el tiempo no borra”, fue la frase elegida para recordar al exfutbolista y entrenador, fallecido el 25 de noviembre de 2020.

En el mensaje, la Asociación del Fútbol Argentino destacó que Maradona permanece como una figura central de la historia del fútbol nacional y que su legado continúa atravesando generaciones.

“Diego fue mucho más que un futbolista extraordinario”, expresó la publicación, que repasó su recorrido con la camiseta albiceleste y puso especial énfasis en la conquista del Mundial de México 1986.

La Selección también difundió un video con imágenes de distintos momentos de su carrera, tanto como jugador como durante su etapa al frente del seleccionado nacional.

El homenaje incluyó además escenas vinculadas con aquel 25 de noviembre de 2020, una jornada que provocó conmoción en Argentina y en buena parte del mundo del fútbol.

Su historia con la Selección

Maradona disputó 91 partidos y convirtió 34 goles con la camiseta argentina.

Su punto más alto llegó en México 1986, donde fue capitán y figura del equipo que conquistó la segunda Copa del Mundo para el país.

También formó parte del seleccionado que ganó la Copa Artemio Franchi de 1993, uno de sus últimos títulos con Argentina.

Años después regresó a la Selección como director técnico y condujo al equipo durante el Mundial de Sudáfrica 2010, donde Argentina llegó hasta los cuartos de final.

Seis años después de su muerte, la figura de Maradona continúa ocupando un lugar central en la memoria del fútbol argentino, tanto por sus títulos como por una dimensión popular que trascendió ampliamente las canchas.