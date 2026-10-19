San Luis tendrá un lunes ventoso y con ráfagas de hasta 70 km/h

San Luis comienza la semana con otra jornada dominada por las nubes y el viento. La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) anticipó para este lunes un escenario algo inestable, con temperaturas en aumento y ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora en algunos sectores de la provincia.

El cielo permanecerá entre parcial y mayormente nublado. Durante las primeras horas habrá una baja probabilidad de precipitaciones aisladas en la mitad norte y, hacia la tarde, esa posibilidad podría extenderse al resto del territorio.

No se esperan, de todos modos, lluvias generalizadas.

Las temperaturas mínimas promediarán los 11°C, mientras que las máximas se ubicarán alrededor de los 21°C.

Ráfagas fuertes durante el lunes

El viento será uno de los principales protagonistas de la jornada.

Soplará predominantemente desde el cuadrante norte, con velocidades de entre 12 y 38 kilómetros por hora.

En la región norte provincial podrían registrarse ráfagas cercanas a los 70 kilómetros por hora, principalmente entre la madrugada y las primeras horas de la tarde.

En Villa Mercedes, la estación de la REM registraba durante la mañana una temperatura de 13,3°C, sin precipitaciones acumuladas durante las últimas 24 horas. Para la ciudad se espera una máxima cercana a los 21°C.

Las tormentas regresarían el martes

La estabilidad será apenas temporaria.

Para este martes 20, la REM anticipa que continuará la inestabilidad, con cielo entre mayormente y parcialmente nublado y probabilidad de lluvias y tormentas.

Las temperaturas seguirán prácticamente sin cambios, con una mínima promedio de 11°C y una máxima de 21°C. El viento soplará del noreste y podría presentar nuevamente ráfagas fuertes, especialmente en el noroeste de la provincia.

El miércoles subirá la temperatura

El miércoles continuará el tiempo inestable, aunque con un marcado ascenso térmico.

La máxima provincial podría alcanzar los 25°C, con una mínima de 12°C. El cielo permanecerá mayormente nublado y se esperan lluvias aisladas.

Para el jueves, en cambio, se anticipa nuevamente un descenso de temperatura, precipitaciones de variada intensidad y una máxima cercana a los 22°C.

La primavera sigue así sin conseguir una estabilidad definitiva en San Luis. Después de una semana de lluvias y cielo cubierto, este lunes ofrecerá una mejora parcial, pero el viento fuerte y el regreso de las tormentas desde el martes mantendrán a la provincia dentro de un escenario cambiante durante buena parte de la semana.