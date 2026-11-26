Diez proyectos de instituciones educativas de San Luis representan a la provincia en la instancia nacional de la Feria de Ciencias, que se desarrolla en Villa Giardino, Córdoba.

La delegación arribó el lunes 23 y está integrada por 14 estudiantes y docentes que presentan trabajos elaborados durante el año en distintos establecimientos de la provincia.

La participación corresponde a las fases 5 y 6 del encuentro nacional, centradas en los ejes de Ciencias y Tecnología.

Entre las propuestas seleccionadas hay proyectos vinculados con el cuidado del ambiente, la exploración científica, la innovación tecnológica, la producción sustentable y la comunicación comunitaria.

Tres de los trabajos pertenecen al nivel Inicial y son presentados por sus docentes.

Los proyectos que representan a San Luis

Entre las experiencias seleccionadas se encuentra “Deditos en acción”, de la ENI N°9 “Sra. Chabela”, y “Más allá de la Tierra”, de la EPA N°2 “Puertas del Sol”.

También participa “Voces y secretos del Chorrillero”, del Instituto Aleluya, junto con “Bio-rescate: preservando meliponas en el norte de San Luis”, de la Escuela N°180 “Ministro Joaquín Tula Durán”.

La Escuela Pública Digital “Albert Einstein” presenta “Raíces del futuro”, mientras que la Escuela Técnica N°19 “Bernardino Rivadavia” compite con “Queso vegano: EcoBocado”.

La delegación se completa con “Biochar sustentable”, de la Escuela Técnica N°4 “Fray Luis Beltrán”; “Mielífera: Eco-wraps”, de la Escuela Técnica N°32 “Juan Pascual Pringles”; “Ardu-Freatic”, de la Escuela Técnica N°38 “Leonor M. Hirsch de Caraballo”; y “Jóvenes que comunican para transformar su comunidad”, de la EPA N°14 “Martin Luther King”.

Durante las jornadas, los representantes sanluiseños exponen sus experiencias, intercambian conocimientos con estudiantes de otras provincias y muestran el trabajo desarrollado en sus comunidades educativas.

La instancia nacional concluirá este jueves 26 de noviembre con la ceremonia de premiación.

Más allá de los resultados, la presencia de los diez proyectos permite que escuelas de distintas regiones de San Luis participen de un espacio nacional de intercambio, difusión y evaluación de propuestas educativas.