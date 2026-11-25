La Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial informó este miércoles 25 de noviembre que se mantienen los cortes totales en distintos sectores de rutas y autopistas de San Luis, como consecuencia del desborde de ríos y la acumulación de agua sobre las calzadas.

Sin embargo, el último reporte oficial señala una mejora en las condiciones de algunos tramos afectados por las intensas lluvias, especialmente en la Ruta Nacional 8, donde el nivel del agua descendió considerablemente.

Durante la mañana, los trabajos se intensificaron sobre la Autopista de las Serranías Puntanas (Ruta Nacional 7), con el objetivo de preparar los sectores afectados para una eventual reapertura.

No obstante, las autoridades mantienen el monitoreo de las condiciones meteorológicas ante la posibilidad de nuevas tormentas.

Los sectores donde continúan los cortes

Según el informe policial, las interrupciones totales se mantienen en los siguientes puntos:

Autopista de las Serranías Puntanas: entre los kilómetros 670 y 675, en el trayecto Villa Mercedes–Justo Daract.

Autopista de las Serranías Puntanas: sector de Kramer, en el ingreso a Villa Reynolds.

Autopista de las Serranías Puntanas: acceso a la Ruta Nacional 148 sur.

Rutas provinciales 10 y 1: cortes totales.

En tanto, en la Ruta Nacional 8, entre Río Nuevo y Juan Jorba, se recomienda circular con precaución, aunque la situación mejoró debido al descenso del agua.

El resto de las rutas permanece habilitado

La Policía Caminera indicó que en los demás corredores provinciales la circulación se encuentra habilitada, aunque advirtió que algunos sectores podrían presentar acumulación de agua y fuertes ráfagas de viento.

En gran parte de San Luis el cielo se presenta parcialmente nublado o despejado, mientras que en el norte provincial persiste la nubosidad. La visibilidad es generalmente buena o normal.

Las autoridades recomendaron respetar las indicaciones del personal policial, reducir la velocidad y evitar atravesar sectores afectados por crecidas o acumulación de agua.

Por el momento, no se informó un horario para la reapertura de los tramos interrumpidos, que dependerá de la evolución de las condiciones de seguridad.