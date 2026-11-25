Una nueva subvariante del coronavirus fue detectada en Argentina y despertó la atención de las autoridades sanitarias. Se trata de PJ.2.1, un linaje derivado de Ómicron, cuya presencia fue confirmada en tres pacientes de la provincia de Buenos Aires.

Según el último Boletín Epidemiológico Nacional, las muestras corresponden a dos bebés menores de tres meses y una persona adulta. Fueron tomadas entre el 6 y el 11 de noviembre y notificadas oficialmente el 20 de este mes.

El Ministerio de Salud aclaró que los casos detectados no permiten confirmar una transmisión comunitaria sostenida ni determinar cuánto circula la variante en el país.

Qué se sabe sobre su contagiosidad

La Organización Mundial de la Salud (OMS) incorporó a PJ.2.1 a su categoría de variantes bajo vigilancia el pasado 19 de noviembre, luego de observar un crecimiento de su presencia internacional.

Hasta el 8 de noviembre se habían identificado 722 secuencias genéticas en 18 países. En América, su proporción entre las muestras analizadas pasó del 1,6% al 16,6% en aproximadamente dos meses.

Los estudios de laboratorio indican que esta variante presenta una mayor capacidad de unión a las células humanas. Sin embargo, esa característica no demuestra por sí sola que sea más contagiosa entre personas.

Tampoco existen pruebas suficientes para afirmar que provoque más internaciones o muertes que las variantes anteriores.

Cuáles son los síntomas

Hasta el momento, los síntomas asociados a PJ.2.1 son similares a los de otras infecciones respiratorias:

Fiebre y tos.

Dolor de garganta y secreción nasal.

Cansancio y malestar general.

Dolor de cabeza.

Los especialistas explicaron que no es posible identificar esta subvariante únicamente por sus síntomas, ya que pueden confundirse con los de una gripe o un resfrío.

Qué pasa con los casos de COVID en Argentina

El último informe epidemiológico nacional señala que la circulación del coronavirus continúa en niveles bajos, aunque desde septiembre se observa un leve incremento de las detecciones.

Los registros permanecen por debajo de los correspondientes al mismo período de 2025.

El infectólogo Roberto Debbag advirtió que el virus sigue circulando durante todo el año y destacó la importancia de mantener la protección de los grupos vulnerables.

Por su parte, Ricardo Teijeiro sostuvo que la aparición de esta variante no representa, por ahora, una situación de gravedad extraordinaria.

La OMS considera bajo el riesgo adicional para la salud pública, aunque reconoce que todavía faltan estudios clínicos para establecer con mayor precisión su comportamiento.

La importancia de la vacunación

Los especialistas remarcaron que mantener actualizados los esquemas de vacunación continúa siendo una de las principales medidas para reducir el riesgo de enfermedad grave.

La recomendación cobra especial importancia para los adultos mayores, las personas con enfermedades crónicas y quienes tienen comprometido su sistema inmunológico.

Mientras tanto, las autoridades sanitarias nacionales y provinciales, junto con el Instituto Malbrán, continúan analizando las muestras para determinar la evolución de PJ.2.1 en Argentina.