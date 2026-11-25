Una joven argentina de 24 años es intensamente buscada en Brasil después de haber sido arrastrada por la crecida de un río durante un violento temporal. El episodio ocurrió el domingo 22 de noviembre en Ubatuba, una ciudad ubicada en la costa norte del estado de São Paulo.

La desaparecida fue identificada como Keila Daiana Da Costa, oriunda de la provincia de Misiones, quien se trasladaba en motocicleta junto a su pareja, Enzo Antônio, de 30 años. El joven fue encontrado sin vida al día siguiente, mientras que continúa la búsqueda de la argentina.

Intentaron cruzar un puente y fueron arrastrados por el agua

Según la principal hipótesis de los investigadores, la pareja regresaba de trabajar en una pizzería cuando intentó atravesar un puente en el barrio Casanga.

En ese momento, la crecida del río Indaiá los habría sorprendido y arrastrado junto con la motocicleta.

Un testigo escuchó pedidos de auxilio, pero no pudo intervenir debido a la fuerza de la corriente. Posteriormente, los rescatistas encontraron la moto dentro del río y localizaron el cuerpo de Enzo.

Un operativo complicado por las lluvias

Este miércoles 25 de noviembre, los equipos de emergencia retomaron los rastrillajes con embarcaciones, motos acuáticas y drones.

Sin embargo, las precipitaciones persistentes y la escasa visibilidad bajo el agua dificultan las tareas de búsqueda.

Keila nació en Terciado Paraíso, una localidad del municipio misionero de San Pedro, y se había instalado en Brasil hace casi dos años, donde también viven sus hermanos.

Su familia mantiene la esperanza de encontrarla, mientras sigue de cerca el trabajo de los rescatistas.

Un temporal que dejó graves inundaciones

De acuerdo con las autoridades municipales, en Ubatuba cayeron 172 milímetros de lluvia en apenas tres horas, lo que provocó desbordes de ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra y cortes de rutas.

Las consecuencias del temporal también obligaron a evacuar a varias familias de los sectores más afectados.

Mientras continúan los operativos de asistencia, la búsqueda de la joven argentina permanece como una de las principales preocupaciones de los equipos de emergencia.