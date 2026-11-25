La senadora nacional Patricia Bullrich volvió a marcar diferencias con el rumbo económico del presidente Javier Milei y reclamó medidas concretas para mejorar la situación de las empresas y los hogares argentinos antes de las elecciones presidenciales de 2027.

En una entrevista con Bloomberg, la exministra de Seguridad sostuvo que el Gobierno todavía tiene margen para introducir correcciones en su programa económico, pero advirtió que los resultados no pueden demorarse hasta después de los próximos comicios.

“No creo que baste con decir que todo mejorará en 2028”, afirmó Bullrich, al plantear la necesidad de acelerar la recuperación económica.

Menos impuestos y créditos más baratos

La legisladora propuso aplicar cambios puntuales en los sectores productivos que atraviesan mayores dificultades.

Entre sus principales reclamos mencionó la reducción de impuestos nacionales y provinciales, la disminución de los costos logísticos y una mayor competitividad para las empresas argentinas frente a sus competidores internacionales.

También pidió avanzar con una baja sostenida de las tasas de interés para facilitar el acceso al financiamiento, tanto para las industrias como para las familias.

Bullrich recordó que el encarecimiento del crédito durante 2025 afectó los préstamos hipotecarios y limitó las posibilidades de inversión de las empresas.

Sus declaraciones se producen en un contexto de desaceleración económica, dificultades en distintos sectores industriales y señales de contracción de la actividad.

Una advertencia por las elecciones de 2027

La senadora también se refirió al escenario político y advirtió que La Libertad Avanza no debería confiarse en las divisiones internas del peronismo.

Consideró que la oposición podría alcanzar acuerdos electorales pese a sus diferencias y recordó antecedentes como las elecciones de 2019, cuando Mauricio Macri sufrió una derrota en las primarias.

En cuanto a su futuro político, Bullrich evitó confirmar si buscará competir por la Presidencia o integrar una fórmula en 2027.

“Cómo voy a estar posicionada, no lo sé. No es lo que estoy discutiendo”, expresó.

De esta manera, la dirigente mantuvo su respaldo al proyecto oficialista, aunque insistió en que la recuperación económica debe llegar a los hogares y a las empresas antes de las próximas elecciones.