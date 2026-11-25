Este miércoles 25 de noviembre se cumplen seis años de la muerte de Diego Armando Maradona, uno de los máximos ídolos del fútbol mundial. Su fallecimiento, ocurrido en 2020 a los 60 años, continúa siendo investigado por la Justicia, que se prepara para definir las responsabilidades penales de los profesionales que estuvieron a cargo de su atención médica.

Maradona murió mientras cumplía una internación domiciliaria en una vivienda del barrio privado San Andrés, en Tigre. Su partida provocó una conmoción mundial y movilizó a miles de argentinos que se acercaron a la Casa Rosada para despedirlo.

A seis años de aquel día, la causa judicial se encuentra a la espera de una sentencia que será anunciada el próximo 22 de diciembre, a las 12, en San Isidro.

Seis profesionales esperan el veredicto

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro deberá resolver la situación de seis imputados por la muerte del exfutbolista.

Entre los principales acusados se encuentran el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y la responsable de cuidados domiciliarios Nancy Forlini, quienes enfrentan cargos por homicidio simple con dolo eventual.

También están imputados el psicólogo Carlos Díaz, el coordinador de enfermería Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón, acusados de homicidio culposo.

Durante los alegatos, las acusaciones solicitaron penas de entre ocho y 16 años de prisión para los tres principales imputados. En tanto, el médico clínico Pedro Di Spagna fue absuelto.

A lo largo del proceso declararon más de 70 testigos, entre familiares, profesionales de la salud, peritos y personas cercanas a Maradona.

Un juicio marcado por el escándalo

La investigación judicial atravesó uno de sus momentos más controvertidos cuando se descubrió que la entonces jueza Julieta Makintach había participado en la realización de un documental no autorizado sobre el proceso.

La situación derivó en la anulación del primer juicio y posteriormente en la destitución de la magistrada.

Además, permanece pendiente otro juicio por jurados populares contra la enfermera Dahiana Gisela Madrid, quien será juzgada por separado.

Una movilización para pedir justicia

En el sexto aniversario del fallecimiento, los seguidores del Diez convocaron a una concentración para este miércoles, a partir de las 18, en el Obelisco de Buenos Aires.

La movilización tendrá como principal reclamo el esclarecimiento de las circunstancias de su muerte y la determinación de las responsabilidades correspondientes.

El próximo 22 de diciembre será una fecha decisiva para la causa, cuando los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón den a conocer el veredicto.