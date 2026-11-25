Boca Juniors volverá a jugar este miércoles 25 de noviembre, desde las 21, cuando reciba a Independiente Rivadavia de Mendoza en La Bombonera, por los octavos de final del Torneo Clausura 2026.

Después de conquistar la Copa Sudamericana, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena buscará mantener su buen momento y avanzar a los cuartos de final del campeonato argentino.

La principal incógnita pasa por Leandro Paredes, quien llega con un importante desgaste físico y todavía no tiene asegurada su presencia entre los titulares.

Paredes o Belmonte, la gran duda de Boca

El entrenador pretende mantener la base del equipo que viene de consagrarse campeón internacional, aunque deberá evaluar el estado físico de sus futbolistas.

En el mediocampo, Santiago Ascacíbar y Milton Delgado tienen prácticamente asegurada su presencia. El tercer lugar se definirá entre Paredes y Tomás Belmonte.

El capitán sufrió una descompensación durante la final de la Copa Sudamericana y fue sometido a estudios médicos. Aunque los resultados fueron satisfactorios, el cuerpo técnico analizará su evolución antes de tomar una decisión.

La posible formación de Boca

El equipo que prepara Arruabarrena sería el siguiente:

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes o Tomás Belmonte, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel.