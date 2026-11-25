El Gobierno de San Luis dio un nuevo paso para ampliar las prestaciones de alta complejidad del sistema público de salud. Este miércoles, el gobernador Claudio Poggi se reunió con el presidente del INCUCAI, Richard Malan, para avanzar en la posibilidad de realizar trasplantes de hígado en el Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo”.

Durante el encuentro, las autoridades nacionales destacaron los resultados obtenidos por la provincia en materia de trasplantes renales y de córneas, y analizaron nuevos proyectos, entre ellos la creación de un laboratorio de histocompatibilidad.

El Hospital Carrillo espera la habilitación

El director del hospital, Adolfo Sánchez de León, explicó que el personal médico se capacitó durante todo el año en un centro de salud privado de Córdoba, mediante un convenio de formación.

Ahora, especialistas del INCUCAI evaluarán las instalaciones y los procedimientos para determinar si el establecimiento reúne las condiciones necesarias para incorporar los trasplantes hepáticos.

“La gente del INCUCAI va a mirar el hospital, va a auditar y vamos a ver si nos habilitan ya para hacer trasplantes hepáticos”, señaló el director.

Sánchez de León recordó que el sistema provincial ya concretó más de 53 trasplantes renales y que, sumando los de córnea, alcanzó aproximadamente 100 intervenciones en dos años.

Hay 15 pacientes que necesitan un trasplante de hígado

Uno de los datos más importantes es que actualmente alrededor de 15 pacientes de San Luis necesitan un trasplante hepático de manera inmediata.

Estas personas se encuentran inscriptas en listas de espera de centros médicos de Mendoza, Córdoba y Buenos Aires.

La posibilidad de realizar las intervenciones en territorio provincial permitiría reducir los traslados, los gastos de alojamiento y las dificultades que enfrentan las familias durante los tratamientos.

Además, las autoridades proyectan que el Hospital Carrillo pueda convertirse en un centro de referencia regional y recibir pacientes de provincias vecinas.

Por su parte, Malan valoró el desarrollo de la salud pública puntana y destacó que los trasplantes renales y de córneas superaron las expectativas iniciales.

La incorporación de trasplantes de hígado todavía no está habilitada, pero el Gobierno provincial y el INCUCAI avanzarán con las evaluaciones necesarias para concretar ese objetivo.