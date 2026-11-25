El Gobierno de San Luis anunció el inicio de un nuevo operativo del programa federal “Ver para ser Libres”, que brindará controles oftalmológicos a niños y adolescentes de distintos puntos de la provincia.

La iniciativa comenzará el próximo lunes 30 de noviembre y se extenderá hasta el 18 de diciembre, con dos colectivos equipados para realizar evaluaciones visuales y confeccionar anteojos.

El anuncio estuvo a cargo del ministro de Desarrollo Humano, Gustavo Bertolini, quien explicó que se trata del quinto operativo desarrollado en San Luis mediante un trabajo conjunto con el Ministerio de Capital Humano de la Nación.

“En los cuatro operativos que se llevaron a cabo hasta el momento se han realizado alrededor de 10.000 atenciones, controles oftalmológicos y se han entregado unos 8.500 pares de anteojos”, destacó el funcionario.

Dónde comenzarán los controles

El lunes 30 de noviembre, uno de los colectivos estará en Candelaria, en el salón municipal frente a la plaza, y atenderá también a chicos de Quines y San Miguel.

El segundo vehículo se instalará en Potrero de los Funes, en dependencias municipales, con cobertura para esa localidad y Juana Koslay.

Durante los días siguientes, el programa continuará por Luján, El Volcán, Villa de la Quebrada, Fraga, Suyuque, Justo Daract y Balde.

En la segunda etapa llegará a otras localidades, entre ellas Buena Esperanza, Nueva Galia, Merlo, Cortaderas, La Toma, Juan Llerena y La Punilla.

El operativo finalizará entre el 16 y el 18 de diciembre, con atención simultánea en las ciudades de San Luis y Villa Mercedes.

Controles y anteojos para estudiantes

Bertolini explicó que la Nación aporta los colectivos, el equipamiento y el laboratorio para fabricar los anteojos, mientras que el Gobierno provincial organiza la logística y contrata a los oftalmólogos encargados de los controles.

El programa está orientado a detectar dificultades visuales en chicos de entre 6 y 17 años, especialmente aquellas que pueden afectar su aprendizaje y desempeño escolar.

Además, la Provincia coordinará el traslado de beneficiarios desde localidades cercanas a los puntos de atención.

El cronograma completo, con las localidades de cobertura y las fechas previstas, puede consultarse en la publicación oficial de Agencia de Noticias San Luis