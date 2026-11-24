Un nuevo grupo de docentes y directivos de San Luis completó su formación en inteligencia artificial y recibió los certificados que acreditan la finalización de la Diplomatura en Inteligencia Artificial para la Enseñanza y la Innovación Educativa. En esta oportunidad, fueron 138 los educadores que participaron del acto realizado este martes en el Salón Blanco de Casa de Gobierno.

La propuesta es impulsada por el Gobierno provincial junto con la Universidad Austral y apunta a brindar herramientas para incorporar la inteligencia artificial en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Como parte de la iniciativa, cada egresado recibió también una computadora para aplicar los conocimientos adquiridos en las aulas.

Durante la ceremonia, el gobernador Claudio Poggi destacó el alcance de la capacitación y sostuvo que la incorporación de estas tecnologías debe realizarse desde una perspectiva humanista. “La inteligencia artificial no va a reemplazar al docente, sino que tiene que entrar al aula por el docente, tiene que potenciar la capacidad educadora y permitirle guiar al alumno para que la use éticamente y con responsabilidad”, expresó.

La convocatoria tuvo una importante respuesta entre los trabajadores de la educación. Según detalló el mandatario, en febrero se inscribieron 10.000 docentes y directivos, sobre un total de 13.500 que integran el sistema educativo provincial. Debido a la cantidad de participantes, la formación se organizó en distintas cohortes.

Poggi indicó que cerca de 2.000 educadores ya completaron la diplomatura y que otros 5.000 se encuentran cursando la segunda etapa. Además, anticipó que durante el primer semestre de 2027 se habilitará una tercera cohorte, con el objetivo de ampliar la posibilidad de acceso a la capacitación.

Por su parte, el decano de la Escuela de Educación de la Universidad Austral, Santiago Bellomo, coincidió en que la tecnología no puede sustituir el vínculo humano que se construye en el aula. Durante su intervención, explicó que el aprendizaje se desarrolla a partir de la relación entre docentes y estudiantes, una dimensión que las herramientas de inteligencia artificial no pueden reproducir.

La entrega de diplomas y computadoras continuará durante diciembre, con nuevas ceremonias previstas para los días 14 y 29. De esta manera, la Provincia avanzará con la certificación de quienes aprobaron la primera cohorte y cumplieron con los requisitos de asistencia, trabajo final y presentación de evidencias de aplicación en el aula.