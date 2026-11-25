Las persistentes lluvias que afectan a la provincia llevaron al Gobierno de San Luis a activar el protocolo de emergencia climática durante la mañana de este miércoles 25 de noviembre, con el objetivo de asistir a las familias damnificadas.

El operativo está a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Emergencia Social, que intensificó los recorridos preventivos y las tareas de asistencia primaria en distintos sectores de la ciudad capital.

La intervención se concentra especialmente en barrios vulnerables y zonas donde las precipitaciones provocaron inconvenientes en las viviendas o dificultaron las condiciones de vida de sus habitantes.

Los barrios donde se desplegaron los equipos

La directora de Emergencia Social, Celeste García, informó que los agentes provinciales recorrieron los barrios La República, 400 Viviendas Sur y Eva Perón Anexo, entre otros sectores afectados.

La funcionaria explicó que las intervenciones responden a las necesidades detectadas durante las lluvias y a los pedidos de asistencia de los vecinos.

Además, confirmó que se reforzaron los recorridos en el centro de la ciudad y en las inmediaciones del río San Luis, donde trabaja la brigada encargada de atender a personas en situación de calle.

Mantienen el estado de alerta en toda la provincia

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano señalaron que los equipos permanecen preparados para intervenir ante nuevas situaciones de emergencia.

“Estamos en alerta ante cualquier situación que se presente en diferentes zonas de la provincia y que requieran del accionar del Gobierno a través del Ministerio”, expresó García.

El dispositivo continuará atento a la evolución de las condiciones climáticas y a las necesidades de las familias que puedan resultar afectadas por las precipitaciones.