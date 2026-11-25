El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, encabezó una reunión de trabajo para coordinar las acciones preventivas ante el fenómeno climático de El Niño, que puede incrementar la probabilidad de precipitaciones intensas y crecidas de ríos y arroyos.

La iniciativa se enmarca en la estrategia provincial de prevención de emergencias, que contempla el seguimiento de las condiciones meteorológicas, la regulación de los embalses y las intervenciones sobre los cursos de agua.

Monitoreo permanente de lluvias y embalses

El Gobierno provincial viene desarrollando tareas de prevención a través de San Luis Agua, con la incorporación de equipamiento para medir las precipitaciones y controlar el comportamiento de los ríos.

Entre las herramientas utilizadas se encuentra una red de monitoreo que permite registrar las lluvias durante las 24 horas y obtener información para planificar maniobras en los diques.

También se realizan trabajos de reencauzamiento de ríos y arroyos, destinados a mejorar el escurrimiento y reducir los riesgos de desbordes.

Coordinación ante posibles emergencias

La planificación busca fortalecer la capacidad de respuesta de los organismos provinciales frente a situaciones que puedan comprometer la seguridad de las poblaciones.

El fenómeno de El Niño puede alterar los patrones habituales de precipitaciones, aunque su impacto varía según la región y el período.

En este contexto, las autoridades provinciales mantienen como prioridades la vigilancia meteorológica, el mantenimiento de la infraestructura hídrica y la coordinación de medidas preventivas.