La final de la Copa Argentina 2026 ya tiene todos sus detalles principales definidos. Boca Juniors y Platense se enfrentarán el miércoles 2 de diciembre, a las 20, en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, según confirmó la organización del torneo.

La elección del escenario puso fin a varios días de incertidumbre, durante los cuales se analizaron distintas alternativas para disputar el encuentro decisivo.

Boca quiere sumar otro título

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega a la definición después de eliminar a Banfield por 3 a 0 en las semifinales.

En su recorrido también dejó en el camino a Gimnasia de Chivilcoy, Sarmiento de Junín, Vélez y Racing.

El Xeneize atraviesa un gran momento deportivo, luego de consagrarse campeón de la Liga Profesional y conquistar la Copa Sudamericana.

Ahora buscará su cuarta Copa Argentina desde la reanudación del certamen, después de las consagraciones de 2012, 2015 y 2020/21.

Platense sueña con hacer historia

Por su parte, Platense disputará por primera vez la final de la Copa Argentina.

El conjunto de Vicente López llegó a esta instancia tras superar a Atlético Tucumán por penales en las semifinales, luego de igualar 1 a 1 durante el tiempo reglamentario.

El Calamar buscará sumar un nuevo título a su historia, después de haber conquistado el Torneo Apertura 2025.

Un estadio con buenos recuerdos para ambos

El Madre de Ciudades ya fue escenario de importantes consagraciones para los dos finalistas.

Boca levantó allí la Copa Argentina 2020/21, luego de vencer a Talleres de Córdoba por penales. También conquistó la Supercopa Argentina 2023 frente a Patronato.

Platense, en tanto, consiguió en ese estadio el Torneo Apertura 2025, tras derrotar a Huracán por 1 a 0.

Con la fecha, el horario y la sede confirmados, resta conocer los detalles de la venta de entradas y el operativo de seguridad para recibir a ambas parcialidades.