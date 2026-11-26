Franco Colapinto volverá a salir a pista este fin de semana en el Gran Premio de Qatar, correspondiente a la vigésimo segunda y penúltima fecha del campeonato 2026 de Fórmula 1.

La actividad se desarrollará en el Circuito Internacional de Lusail, un trazado de 5,419 kilómetros y 16 curvas que volverá a exigir precisión, ritmo y una buena gestión de los neumáticos.

El argentino llega a Qatar en uno de sus mejores momentos de la temporada.

En el Gran Premio de Las Vegas terminó sexto con Alpine, igualó su mejor resultado en la Fórmula 1 y sumó ocho puntos después de varias fechas sin conseguir unidades.

La actuación también formó parte del mejor resultado de Alpine en lo que va del año: Pierre Gasly finalizó quinto y el equipo se llevó 18 puntos de Las Vegas.

Colapinto intentará ahora trasladar ese rendimiento a Lusail, un circuito en el que todavía no logró ingresar en la zona de puntos.

En 2024 quedó fuera de carrera tras verse involucrado en un incidente en la primera vuelta, mientras que en 2025 terminó decimocuarto.

Los horarios del GP de Qatar

La actividad comenzará este viernes 27 de noviembre con la primera práctica libre a las 10:30 de Argentina.

La segunda sesión será desde las 14.

El sábado 28 se realizará la tercera práctica desde las 11:30, mientras que la clasificación comenzará a las 15.

La carrera está programada para el domingo 29 a las 13, con un total de 57 vueltas sobre el circuito de Lusail.

El campeonato ya tiene definido a su campeón: Kimi Antonelli, de Mercedes, aseguró el título en el Gran Premio de México y, con 20 años, se convirtió en el campeón mundial más joven de la historia de la Fórmula 1.

Para Colapinto, en cambio, las últimas dos fechas representan una oportunidad para cerrar la temporada en crecimiento. El sexto puesto en Las Vegas modificó el ánimo después de una seguidilla difícil y Qatar aparece ahora como la posibilidad de confirmar ese repunte antes de la última carrera del año.