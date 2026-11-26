El dólar oficial abre este jueves 26 de noviembre a $1.630 para la venta en las pizarras del Banco Nación.

En paralelo, el dólar blue inicia la jornada en $1.710, manteniéndose por encima del valor minorista oficial.

Con esos precios, la diferencia nominal entre ambas cotizaciones alcanza los 80 pesos en la punta vendedora.

El mercado cambiario volverá a seguir de cerca el comportamiento de las distintas referencias durante la rueda, especialmente luego de las subas registradas en los últimos días.

Además del oficial y el informal, la atención estará puesta en la evolución del dólar MEP y del contado con liquidación, que reflejan el movimiento de las operaciones financieras.

La dinámica de estas cotizaciones será clave para determinar si la brecha vuelve a ampliarse o si los distintos tipos de cambio encuentran un punto de mayor estabilidad.

Como sucede habitualmente, los valores pueden modificarse durante el transcurso de la jornada de acuerdo con la oferta y la demanda en cada mercado.